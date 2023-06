Colisão na ERS-786 deixa motociclista ferido

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na manhã de sábado (3), após um acidente de trânsito ocorrer na altura do quilômetro cinco da ERS-786, no trecho de acesso às Avenidas Harmonia e Mariluz, na Zona Norte de Imbé. Conforme o CBM, o condutor de uma moto estaria tentando realizar uma ultrapassagem, quando acabou colidindo contra um automóvel, um Ford Ka, que seguia no sentido contrário.

O motociclista, de 50 anos, acabou ficando ferido. Ele foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Tramandaí. O estado de saúde dele não foi informado. Já as quatro pessoas que estavam no carro não sofreram ferimentos. Vale ressaltar que os nomes dos envolvidos não foram divulgados.