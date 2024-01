Cidade do Litoral tem risco de infestação de Aedes Aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Torres, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde do município, divulgou na semana passada o resultado do 1º Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2024. O trabalho foi realizado entre os dias 08 e 17 de janeiro. O objetivo foi analisar o índice de infestação do Aedes Aegypti, mosquito hospedeiro do vírus transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

De acordo com a Vigilância Ambiental, foram visitados 1.469 imóveis, sendo que o índice de infestação médio do Aedes Aegypti registrado foi de 1%. Com o resultado, segundo o Ministério da Saúde, a cidade do Litoral Norte gaúcho se enquadra em situação de médio risco para infestação.

Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos focos do mosquito foram encontrados dentro dos pátios das residências. Foram encontrados focos do mosquito nos seguintes bairros: Igra Norte, Guarita, Jardim Eldorado, Stan, Faxinal, São Jorge, Centenário, Vila São João, Centro e Getúlio Vargas.

Segundo o diretor de Vigilância em Saúde, o biólogo Lasier França, 99% dos recipientes utilizados para reprodução do mosquito Aedes aegypti, foram objetos que poderiam ter sido evitados, se a população tivesse seguido as orientações de combate à doença. “A mobilização de cada cidadão tem que começar neste momento, ser imediata e, depois, mantida. Só trabalhando em conjunto, setor público e população, cada um fazendo sua parte, o mosquito poderá ser controlado” reforçou o biólogo.