Pedestre morre ao ser atropelado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite de sábado (20), após um homem ser atropelado no quilômetro 03 da BR-101, em Torres. Segundo a PRF, o pedestre tentava atravessar a rodovia, quando acabou sendo atingido por um caminhão Volkswagen, com placas de Dom Feliciano. Um motociclista que seguia logo atrás, ao desviar no veículo, acabou caindo da moto, uma Yamaha, com placas de Torres.

O pedestre, de 55 anos, acabou falecendo no local. A vítima, que não teve a identidade divulgada, é natural de Crissiumal. O condutor da moto sofreu ferimentos leves. Já o caminhoneiro não se feriu. Vale ressaltar que os dois motoristas foram ouvidos e liberados.

O trecho foi isolado para a realização da Perícia, havendo bloqueio parcial no sentido Norte da pista. O caso foi registrado na Delegacia de Torres e a Polícia Civil (PC) iniciou as investigações.