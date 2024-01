Polícia Civil investiga invasão em residência

Moradores de Imbé foram mantidos como refém durante o assalto a uma residência no Centro da cidade. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (17). Conforme a Guarda Municipal de Imbé (GMI), os agentes foram acionados e quando chegaram a residência, encontraram cinco pessoas trancadas dentro do banheiro da casa.

Entre as vítimas, estão um casal e duas crianças, moradores do imóvel, além de um homem que estava prestando serviço no imóvel. Ao Guardas foi relatado que um homem armado teria rendido a família. O indivíduo teria trancado todos numa peça e fugido do local levando o carro utilizado pelo trabalhador. Além do veículo, também foram levados diversos objetos, assim como uma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Imbé e a Polícia Civil (PC) iniciou as investigações. Após buscas, o carro roubado foi localizado abandonado no balneário Albatroz, também Imbé. O automóvel passou por Perícia e, posteriormente, foi devolvido ao proprietário. Vale ressaltar que o assaltante ainda não foi identificado e segue sendo procurado.