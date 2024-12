Braskem doará 1,7 mil bancos e floreiras de madeira plástica

A Braskem e a Pacifil, fabricante de madeira plástica, entregarão 1,7 mil floreiras e bancos feitos com plástico 100% reciclado para seis municípios do RS, incluindo Osório. Cada floreira, que também pode ser utilizada eventualmente como coletor de resíduos, é resultado do uso de 7.875 sacos/sacolinhas plásticas recicladas. Já para os bancos, este número mais do que dobra: são 18.337 sacos/sacolinhas plásticas recicladas que foram utilizadas como matéria-prima para a confecção do mobiliário.

“A Braskem está sempre atenta às necessidades das comunidades do seu entorno. Essa entrega objetiva ajudar as prefeituras a substituir mobiliários que foram danificados com as chuvas e criar novas áreas de convívio nas cidades com o uso de produtos que fomentam a reciclagem”, afirma o gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS, Daniel Fleischer.

Daniel Fleischer, gerente da Braskem.

