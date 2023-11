BOCA DO BALÃO 6685

AUTORIDADES sanitárias catarinenses estão preocupadas com a balneabilidade das

praias, principalmente as da ilha de Florianópolis. No verão passado ocorreram vários

de diarreia decorrentes da contaminação das águas e areias com coliformes e o

consequente surto contaminante gerado. Agora medidas preventivas estão sendo

realizadas como a drenagem de reservatórios de esgoto sanitário das residências para

evitar o vazamento para os mananciais e, por conseguinte às praias. Segundo estes a

medida terá êxito aumentando o número de praias em condições de banho.



PREÇO da gasolina em Osório está como a estória do carnêzinho de uma grande rede

de lojas de eletro, “goostoooso” O preço médio do combustível está em média de R$

5,69, casualmente o mesmo preço da gasolina dos postos ao longo da BR 101 até

Florianópolis. Mas voltando 100km em direção a capital do estado, os preços caem

bastante. Cidades como Campo Bom a gasolina está em torno de R$ 5,19, sendo o

mesmo em vários postos ao longo da BR 116 e em Porto Alegre variando entre este

valor e R$ 5,46. Isto indica boa margem de lucro ou exploração do consumidor neste

produto essencial. Quem sabe possa a promotoria pública e o Procom verificarem?



GOVERNO Federal está inserindo no calendário vacinal a vacina experimental da

Covid que milhares de pessoas foram inoculadas, só que estando no calendário vacinal

as crianças irão receber este protótipo em teste na fase que outras vacinas são aplicadas

e que estão exaustivamente comprovadas de suas eficácias. No caso da COVID a vacina

ainda não é 100% aprovada e há a falsa ideia de que a mesma já foi concluída. Na

realidade foi concluída a inoculação deste produto e que agora poderá dar ter seus

resultados diante de milhares de cobaias e a faze mais importante do estudo começa a

ser escrita. O levantamento de dados sobre as reações e implicações deste inoculante. O

melhor sempre é ter os cuidados básicos de higiene como lavar as mãos com água e

sabão com frequência, assim como lavar as vias respiratórias. Em caso de aglomerações

em ambientes fechados evite, principalmente se há pessoas com sintomas de gripe.

DEPOIS da visita oficial da Dama do Tráfico do Amazonas ao Ministério da Justiça para uma audiência, o próximo deverá ser André do Rap para defender seus direitos e a causa das drogas. O STF já está analisando o caso da liberação da maconha e certamente o Ministro Dino poderá dar uma força junto aos seus futuros pares na corte. Marcola que está na prisão federal em Brasília certamente trata destes assuntos de forma digital. O Estado do Amazonas é o corredor de exportação de drogas vindas da Colômbia e tem um alto índice de criminalidade.