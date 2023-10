BOCA DO BALÃO 6671

PREFEITURA de Osório parece que finalmente resolveu se mexer para que seja realizado levantamento das redes de telefonia em postes da CEEE. ÉW cada dia maior o número de vias que estão com cabos cortados, arrebentados ou suspensos sobre passeios públicos e cruzando as ruas da cidade. Um péssimo exemplo é o estado em que estas redes se encontram ao longo da Av. Jorge Dariva até a RS 030. Empresa Oi de telefonia fixa está deixando as cidades completamente abandonas com suas redes de telefonia fixa, as quais já deveria ter iniciado um processo de retirada gradativa destes “excedentes”. Da forma que está contribui para dar renda a consumidores de drogas e venda de fios roubados por “ferros-velhos”.



GOVERNO Federal mais uma vez busca destruir os valores familiares e contrapor-se às regras de conduta dos brasileiros. Agora se permite o uso compartilhado de banheiros nas escolas de acordo com o que a pessoas se diz ser, e não pelo que a sua condição biológica o identifica sexualmente. Para coletar o STF de comunistas já está se pronunciando pelo aborto até 12 semanas, pois segundo a ministra Rosa Weber a mulher tem de ter autonomia sobre seu corpo. É o que cada ladrão, traficante também deve pensar em ter autonomia para praticar o que seu corpo deseja e até matar, já que será permitido assassinar bebês no ventre das mães. Se querem abortar então por que já não autorizam uma castração para não ter o problema de engravidar, para isso serve o ligamento de trompas e os métodos contraceptivos. Para completar teremos o começo da geração Z de “zumbis” quando aprovada a legalização das drogas