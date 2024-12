BM recupera veículos furtados

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento durante a madrugada de terça-feira (26), em Balneário Pinhal, quando encontraram um automóvel Kadett/GM estacionado na região central do município. De acordo com a Brigada Militar (BM), o veículo estava com os vidros abertos e uma roda danificada.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o carro havia sido furtado poucas horas antes na cidade Gravataí, na região Metropolitana. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP). Diante dos fatos, o automóvel foi recolhido para o depósito e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

OUTRA AÇÃO

Já na noite de terça, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um veículo havia sido furtado no estacionamento de um supermercado de Capão da Canoa. Após buscas na região, o Fiat Uno foi abordado trafegando no bairro Arco-Íris.

O carro estava sendo conduzido por um homem de 25 anos. O indivíduo, que já tinha passagens por furto, roubo e receptação, estava utilizando uma chave falsa para tentar ligar o automóvel. O assaltante foi preso e levado a DP de Capão para registro de ocorrência. Já o veículo foi recolhido e, posteriormente, devolvido ao proprietário.

CRÉDITOS

BM