Acqua Lokos abre 100 vagas de emprego

Mais um verão está chegando e o Acqua Lokos Parque Hotel, em Capão da Canoa, está disponibilizando 100 vagas de emprego para o próximo Verão. As vagas diretas são para Camareira, Monitor de entretenimento, limpeza e organização do Parque, Monitor de brinquedo e Operador de estacionamento e bilheteria. Já as vagas indiretas são para as empresas terceirizadas no ramo da alimentação.

Lembrando que as contratações acontecerão em dois períodos: nos inícios de novembro e dezembro, e não é necessário ter experiência prévia. As primeiras piscinas e brinquedos aquáticos estarão em funcionamento a partir de 02/11, com a chegada do Pré-Verão Pocket. Neste período, que segue até 03/12, o Parque abre de quinta a domingo, das 10h às 17h. Já a Temporada de Verão terá início em 16 de dezembro, com todas as áreas disponíveis, funcionando de quinta a terça-feira.

Interessados devem entrar em contato com o setor de Recursos Humanos pelo Whatsapp: (51) 980253454. A remuneração será a partir de R$1.405,00 (mil quatrocentos e cinco reais), além de facilidades como transporte próprio para os colaboradores na região de Capão da Canoa e Terra de Areia. É válido ressaltar que durante a rotina de trabalho, os colaboradores receberão treinamentos diários, envolvendo temas como primeiros socorros, desenvolvimento pessoal, educação financeira e ambiental, entre outros.