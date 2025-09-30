Acesso à Estrada do Mar será interditado

O acesso à ERS-389 (Estrada do Mar) localizado em frente ao Supermercado Stok Center, em Torres, será fechado de maneira provisória. A decisão foi comunicada pela prefeitura torrense em virtude dos frequentes acidentes registrados no trecho ocasionados pela falta de imprudência dos motoristas.

Entretanto, o Município ressalta que a interdição só irá permanecer até que seja apresentada uma solução técnica eu garanta a segurança operacional do trecho e a integridade dos usuários da rodovia. Responsável pela Estrada do Mar, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) ainda não se pronunciou sobre a decisão.

OUTRO BLOQUEIO

A solução tomada em Torres será semelhante a feita no acesso de outra loja do Stok. Em maio deste ano, o Ministério Público (MP) solicitou o fechamento do canteiro central da ERS-030, localizado em frente ao Stok Center de Tramandaí. Segundo o MP, a medida foi exigida na época devido a utilização indevida por parte de motoristas e o crescente número de acidentes no local que dá acesso ao bairro Cruzeiro do Sul. Também responsável pela ERS-030, o Daer resolveu aceitar o pedido e colocou tubos de concreto para que os veículos não passem por ali.

O acesso em Tramandaí seguirá bloqueado até que obras de melhorias sejam realizadas. Atualmente, há um projeto em andamento o qual prevê melhorias no acesso ao Atacarejo e também ao bairro do município. A obra, a princípio, deverá ser feita pelo próprio Stok Center, por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA-RS), que estimula empresas e cooperativas a executar obras de pavimentação de estradas estaduais através de incentivos fiscais. Vale ressaltar que não há previsão para início dos trabalhos.

Pedido do MP já havia interditado acesso a outra loja do Stok na região.

CRÉDITO FOTO 1: PMT

CRÉDITO FOTO 2: Daer