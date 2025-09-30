Acidentes são registrados em Osório

OSÓRIO – O último final de semana foi marcado, mais uma vez, por acidentes de trânsito em diferentes pontos da cidade.Na manhã de sexta-feira (26), dois automóveis acabaram colidindo na esquina da Rua Sete de Setembro com a Júlio de Castilhos.

Segundo informações, um Fiat Argo teria desrespeitado a preferencial e acabou colidindo na lateral de um Hyundai HB20. Apesar do susto, foram registrados apenas danos materiais, não havendo nenhum ferido. Devido a colisão, o trecho precisou ser bloqueado, sendo liberado após a retirada dos carros.

OUTROS ACIDENTES

No sábado (27), foram registrados mais dois acidentes no município, ambos envolvendo automóveis e motocicletas. O primeiro ocorreu por volta das 11h, no cruzamento das Ruas Costa Gama e João Sarmento. Já o segundo, aconteceu por volta das 16h, na esquina da Quinze de Novembro com a Garibaldi.

Nas duas colisões o motociclista acabou ficando ferido. Os homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). As ocorrências contaram com a participação dos agentes da Brigada Militar (BM).

Já na noite de sábado, outro motociclista acabou se ferindo após sofrer um acidente. O homem seguia pelo cruzamento das Ruas Pinheiro Machado com a João Sarmento, quando acabou sendo atingido no pescoço por um fio solto e acabou caindo. Felizmente, a vítima sofreu apenas algumas escoriações e não precisou receber atendimento médico.

CRÉDITO FOTO 1: Alex Ferreira

CRÉDITO FOTO 2: Divulgação