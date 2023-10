Varejo do Rio Grande do Sul antecipa preparação com a chegada do Halloween

O Halloween, festa tradicional dos Estados Unidos, celebrada em 31 de outubro, está se aproximando, e o comércio do Rio Grande do Sul está pronto para receber o entusiasmo dos brasileiros cada vez maior por essa data. Ano após ano, cresce o interesse da população por essa festividade marcada por fantasias, decorações temáticas e doces. O setor varejista tem aproveitado essa tendência, transformando o Halloween em uma oportunidade lucrativa para uma variedade de segmentos comerciais.

Na avaliação do presidente da Federação Varejista do Estado, Ivonei Pioner, essa celebração oferece oportunidades significativas para diversos setores do comércio. “Primeiramente, as lojas de artigos de decoração são impulsionadas pela demanda por itens temáticos, como abóboras, fantasmas e outros adornos. Além disso, o ramo de moda e vestuário se beneficia com a busca por fantasias criativas e acessórios relacionados ao Halloween. O setor de doces e guloseimas também experimenta um aumento nas vendas, à medida que as pessoas compram produtos para distribuir durante as festividades. Por fim, não podemos esquecer os estabelecimentos de entretenimento, como cinemas e parques temáticos, que frequentemente organizam eventos especiais para o Halloween”, afirmou.

Presidente da Federação Varejista do RS Ivonei Pioner.

Para o comércio é fundamental criar promoções especiais para a data, impulsionando as vendas e gerando um aquecimento econômico. Além disso, a crescente aceitação do Halloween pela cultura brasileira oferece ao varejo a oportunidade de diversificar sua oferta e explorar nichos de mercado que antes eram pouco explorados, consolidando o evento como uma data a ser celebrada e explorada comercialmente no país.