Van com estudantes sofre acidente na Freeway

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de quarta-feira (1), no quilômetro 26 da BR-290 (Freeway), em Cachoeira do Sul, na região Metropolitana. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma van seguia por uma das pistas, quando um de seus pneus estourou devido à problema mecânico, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção, indo parar às margens da rodovia.

No veículo estavam cerca de 10 pessoas. O grupo formado por estudantes e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Major João Antônio Marques, de Xangri-lá, retornava de um passeio pedagógico ao Museu de Ciencias e Teconologia da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre.

Felizmente, ninguém se feriu. Segundo nota divulgada pela Prefeitura Municipal de Xangri-lá (PMX), os responsáveis entraram em contato com a direção da Escola, que acionou a Secretaria de Educação xangrilense, a qual enviou um novo transporte para o retorno de todos. Além disso, foi disponibilizado suporte psicológico.

Ainda durante o comunicado, a PMX ressaltou que a empresa responsável pela viajem apresentou toda a documentação necessária para a prestação do serviço, incluindo licenças e inspeções veiculares, alegando que não havia nenhuma irregularidade para ela atuar. Entretanto, o ocorrido será investigado mesmo assim.

CRÉDITO: Divulgação