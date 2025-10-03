Unicnec recebe Seminário sobre Acessibilidade

OSÓRIO – Um bom público compareceu ao Auditório Felipe Tiago Gomes, no Centro Universitário Cenecista (Unicnec), durante a segunda-feira (29/09), para acompanhar a primeira edição do Seminário Regional de Acessibilidade para o Poder Público. O evento foi organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, por meio da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no RS (Faders).

A Mesa de Abertura contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o diretor-presidente da Faders, Marquinho Lang; o prefeito em exercício, Ed Moraes; a presidente da Associação das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Osório (Aponeso), Neriana Rodrigues; e o presidente do Legislativo osoriense, Rossano Teixeira.

Ao longo do dia, os participantes puderam participar de palestras com representantes de diferentes áreas, incluindo: promotores, arquitetos, professores e políticos. O Seminário teve como objetivo fomentar a conscientização sobre a importância da acessibilidade, assim como, fornecer ferramentas práticas para que cada município avance em suas Políticas Públicas.

CRÉDITO: PMO