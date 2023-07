Unidade de Oncologia é tema de reunião entre Amlinorte e 18ª CRS

A presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), Márcia Tedesco, esteve reunida com o coordenador da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Robson Brehm. O encontro, que também contou com a presença da coordenadora-adjunta da 18ª CRS Janete Ferri, ocorreu na sede da Amlinorte, em Osório, no último dia 30 de junho.

A principal pauta discutida durante a reunião foi a implantação da Unidade de Oncologia na região. Segundo Márcia, 19 prefeitos da Amlinorte estiveram em Brasília (DF), recente, onde se reuniram com deputados e senadores, em busca de recursos para a instalação do serviço. Ainda de acordo com a presidente da Amlinorte, a proposta é que a Unidade seja instalada no Hospital Beneficente São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório, devido à localização centralizada do município no Litoral Norte.

A prefeita de Balneário Pinhal disse os políticos se solidarizaram com o pedido, principalmente, por causa do aumento de casos oncológicos na região, que é de aproximadamente 1,4 mil por ano. O próximo passo será a formalização de um Projeto, por parte da 18ª CRS, juntamente com a direção do HSVP, para apresentação no Mistério da Saúde.