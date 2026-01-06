Uma pessoa é morta e outra fica ferida durante ataque a tiros

A Polícia Civil (PC) está investigando um ataque a tiros ocorrido na manhã do último dia 29 de dezembro, em Cidreira. De acordo com a PC, indivíduos armados teriam invadido uma residência localizada na Rua Catorze, no bairro Chico Mendes, e atirado contra dois homens.

Uma das vítimas, de 21 anos, acabou morrendo no local. Já a outra, de 20 anos, foi socorrida e levada para um hospital da região, onde segue internada em estado grave. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira. Os alvos, os quais não tiveram os nomes divulgados, teriam vindo de Canoas, na região Metropolitana, para o Litoral Norte a poucos dias. Eles seriam integrantes de uma facção criminosa, fator que poderia estar relacionado com o crime. Entretanto, a Polícia não descarta outras possibilidades. Até o momento nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado e/ou preso.