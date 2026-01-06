Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente entre quinta-feira (1) e sábado (3), nove pessoas foram presas na região. Ao todo, foram apreendidas aproximadamente 900 porções de entorpecentes, além de armas, munições e mais de mil reais em dinheiro.

Na quinta, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam dois homens. A dupla foi detida quando trafegava abordo de um automóvel Ford Fiesta, em Capão da Canoa. Durante busca no carro, os Policiais Militares (PMs) encontraram sete porções de maconha fracionadas e embaladas para venda, além de 692 reais em dinheiro.

Também em Capão, outro indivíduo foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial. Com o criminoso os PMs apreenderam quatro porções de maconha, 10 porções de crack e R$ 30,00. Em Tramandaí, um homem armado foi detido por uma equipe da Patrulha Especial (Patres). Além do revólver com numeração raspada, também foram apreendidos: seis munições, duas porções e 168 buchas de cocaína, 300 porções de maconha, uma balança de precisão e 861 reais.

Já em Torres, três pessoas foram presas durante ações distintas. No Centro da cidade, um casal foi abordado trafegando abordo de um veículo. Com a dupla os brigadianos apreenderam 45 porções de cocaína, três aparelhos celulares, 100 reais, além do carro. A outra prisão ocorreu em outro ponto do município. Na ocasião, um criminoso foi preso pelos agentes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) carregando uma porção de maconha, uma porção de cocaína, 39 pedras de crack, um celular e mais de R$ 100,00.

E, para fechar, mais dois homens foram presos por tráfico no Litoral, desta vez em Osório. O trabalho efetuado pela Polícia de Choque terminou com a apreensão de uma balança de precisão e 307 porções de drogas, sendo 136 pinos de cocaína e 171 pedras de crack. Todos os criminosos foram encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

CRÉDITOS: BM