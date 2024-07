Supermercado Avenida doa R$ 4 mil para 8º BPM

OSÓRIO – Na tarde da última quinta-feira (27/06), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) estiveram reunidos com representantes do Supermercado Avenida. Na ocasião, a empresa renovou a parceria com o Batalhão, por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado (PISEG-RS), e realizou a entrega de quatro mil reais em dinheiro.

Para quem não sabe, o PISEG é um fundo de segurança pública, onde as empresas gaúchas podem repassar parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de aparelhamentos de segurança. Segundo a Lei Complementar (LC) no 54.224/2018, o repasse pode ser de até 5% do ICMS. Esse valor pode ser aplicado na aquisição de equipamentos como veículos, armamentos, munições, capacetes, coletes balísticos, rádios comunicadores, equipamentos de rastreamento, de informática, bloqueadores de celular, câmeras e centrais de videomonitoramento.

O contribuinte que se encaixa no padrão previsto pela Lei, pode compensar sobre o ICMS das seguintes formas:

– Depositar o valor correspondente a no máximo 5% a recolher diretamente no Fundo Comunitário Pró-Segurança, que ficará à parte do Caixa Único do Estado e será utilizado à conveniência do interesse da segurança pública. O comprovante de depósito é o título para compensação de ICMS; – Aderir a um projeto previamente aprovado pelo Conselho Técnico para, então, fazer o depósito vinculado a esta iniciativa específica. O comprovante de depósito é o título para compensação de ICMS; – Aderir a um projeto previamente aprovado pelo Conselho Técnico para, então, propor a compra do bem previsto na iniciativa, de forma direta, com a posterior entrega deste objeto – acompanhado das respectivas notas fiscais, dentro dos parâmetros do projeto aprovado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) entregará um termo de quitação de bens, que servirá como título de compensação de ICMS.