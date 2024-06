Prefeitura cria Comitê para receber novos empreendimentos no município

OSÓRIO – Representantesda Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio); do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Litoral Norte (Sindilojas Litoral Centro); da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-RS) e da Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul) estiveram reunidos na última semana, na sede do Gabinete do Prefeito.

Durante a reunião foi criado um Comitê para receber novas empresas no município. De acordo com o Executivo osoriense, o objetivo é acolher novos empresários, dando todo suporte necessário para que suas empresas possam se fixar na cidade. Com isso, o Comitê ficará responsável por disponibilizar aos interessados as áreas vagas no município, assim como apresentar os incentivos oferecidos pela prefeitura local.

“A criação do Comitê é fundamental para estarmos em contato com os empresários e apresentar os atrativos que Osório tem na área do desenvolvimento. Temos certeza que a localização estratégica do município, os incentivos da prefeitura e áreas que temos aqui são um grande diferencial de Osório”, declarou o prefeito Roger Caputi.