Prefeitura, Brigada e Bombeiros recolhem doações para atingidos por enchente no Estado

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a Brigada Militar (BM) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) resolveram se juntar para auxiliar as pessoas afetadas pelo ciclone que atingiu mais de 80 cidades em todo o RS.

Desde sábado (9), estão sendo arrecadados colchões, roupas de cama, cobertores, fraudas, produtos de higiene (para adultos e bebês) e produtos de limpeza. Os donativos estão sendo enviados para municípios do Vale do Taquari. As doações podem ser entregues na Secretaria de Assistência Social, no 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), nos Bombeiros, na Câmara de Vereadores, na Beira-Rio, e nos Consulados do Inter e do Grêmio

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Roger Caputi destacou a importância de ajudar as famílias que foram atingidas pela enchente. “Nossa solidariedade com as pessoas que perderam seus entes queridos e seus bens materiais. Como forma de auxiliar nesse momento difícil enviamos neste sábado duas vans ao Vale do Taquari com doações. Esperamos que as cidades consigam se restabelecer o mais rápido possível”, declarou o prefeito osoriense.