Porto Alegre: Principais Destinos de Quem Busca Alugar

Se você, assim como muitos brasileiros, está pensando em alugar um imóvel em Porto Alegre, já deve ter percebido que a cidade tem diversas regiões incríveis que oferecem um estilo de vida único, principalmente, para famílias.

Não é exagero dizer que cada bairro presente neste local, tem seu charme e peculiaridades, mas algumas áreas se destacam nas buscas dos inquilinos. Será que você sabe quais são elas? Vem conosco!

As regiões mais buscadas na internet

Como a internet hoje é o maior meio de informações do mundo, com poucos cliques conseguimos descobrir quais são as regiões mais buscadas na web, para aluguel em Porto Alegre. Se quer saber quais são elas, basta seguir a leitura.

Petrópolis – A lista de regiões mais buscadas, se inicia por Petrópolis, este é um bairro que atrai muitas pessoas, e os motivos para isso, já serão explicados. Localizado na zona sul da cidade, Petrópolis é conhecido por sua tranquilidade e infraestrutura completa. Como assim? É simples, esse local tem ruas arborizadas e uma atmosfera residencial única.

O que o torna o bairro ideal para famílias que buscam um ambiente sossegado, mas sem abrir mão do acesso a serviços e comércio. A região conta com uma variedade de opções de supermercados, restaurantes e escolas, o que facilita a vida do dia a dia. Um dos grandes atrativos de Petrópolis é o Parque Natural Morro do Osso, que oferece trilhas e áreas para piqueniques, perfeito para programar atividades com as crianças.

Mont’Serrat – Em seguida, temos Mont’Serrat. Este bairro é um dos mais nobres de Porto Alegre e é bastante procurado, especialmente por pessoas que buscam conforto e um estilo de vida mais luxuoso. Uma das grandes vantagens de morar em Mont’Serrat é a proximidade com o Parque Moinhos de Vento, também conhecido como Redenção, que é um dos maiores e mais populares parques da cidade.

Auxiliadora – Em terceiro lugar na lista, encontramos o Auxiliadora, que é outra região que não passadespercebida. Localizada entre o centro e a zona sul, essa área tem se tornado um polo deatração, especialmente para jovens profissionais e estudantes.Um dos grandes atrativos deste bairro, é destinado ao público mais baladeiro e festivo, poisseu atrativo é a sua vida noturna. A Auxiliadora conta com bares e restaurantes que tornama região bastante movimentada, principalmente nos fins de semana.

Partenon – Por último, mas não menos importante, temos o Partenon. Este bairro, que é bastantetradicional em Porto Alegre, também se destaca nas buscas por aluguel.O Partenon é uma área residencial com um bom custo-benefício, ideal para quem busca umlugar mais acessível sem abrir mão da qualidade de vida.

Navegantes: o bairro mais barato

Agora que já falamos sobre as regiões mais buscadas, vale a pena mencionar o bairro Navegantes, que foi apontado como um dos mais baratos para se morar em Porto Alegre

em um levantamento feito há alguns anos. Embora não tenha o mesmo glamour de bairros como Mont’Serrat ou Petrópolis, essa opção oferece um custo de vida mais acessível, o que pode ser uma vantagem significativa, especialmente para estudantes ou profissionais em início de carreira.

É bom deixar claro que neste bairro, não há amplas opções de diversões e, ele acaba ficando um pouco afastado do resto da cidade. Porém conta com um comércio local diversificado e uma boa oferta de transporte público. Esses dois elementos fazem deste bairro uma opção interessante para quem prioriza economia sem abrir mão do conforto. Embora a região não tenha tantos atrativos como as opções mais nobres, seu preço acessível pode compensar a falta de algumas comodidades. E quem sabe, você não acaba encontrando seu lugar favorito por lá?