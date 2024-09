Banrisul 96 anos: instituição aposta na solidez e avança na transformação digital

Ao completar 96 anos, o Banrisul reforçou seu processo de transformação digital. Para marcar o novo momento, o Banco anunciou, nesta quinta-feira (12), uma série de produtos e serviços digitais. As novidades incluem o lançamento da Conta Digital Banrisul e da Conta Internacional Multimoedas, que será disponibilizada em breve. O Banco também apresentou tecnologias como biometria facial e assinatura digital, além de novidades como Minhas Finanças, Seguro de Vida 100% digital, novos produtos Pix e Conta Única Pessoa Jurídica e Conta Única Rural. No cartão Banricompras, foram anunciadas novidades como o pagamento por aproximação e por NFC-e, e a nova jornada de gestão pelo aplicativo. Além dos novos produtos, foi lançada uma campanha publicitária sobre a Conta Digital, estrelada por Luísa Sonza.

Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, os lançamentos colocam a instituição em linha com as principais tendências no mercado financeiro. “O Banrisul é um banco único, e está sempre em busca de modernização, atendendo o cliente com soluções digitais inovadoras. A Conta Digital é um exemplo disso”, afirmou.

Para abrir uma Conta Digital Banrisul, é só baixar o aplicativo (app) e se cadastrar em poucos minutos, apenas com um documento de identificação, de maneira fácil e sem burocracia. A conta é isenta de pacote de mensalidade de serviços e possui limites de cheque especial, cartões de crédito e Banricompras pré-aprovados, que estão disponíveis para pessoas físicas e, em breve, também para a pessoa jurídica – MEI.

A abertura da conta é pelo aplicativo, mas o cliente, se assim desejar, poderá se relacionar com uma das unidades da Rede de Agências do Banrisul. Nesse primeiro momento, podem abrir a Conta Digital residentes em todo o Rio Grande do Sul e nas cidades em que o Banrisul possui agência em Santa Catarina. Em breve, estará disponível para todo o estado vizinho e gradativamente será aberta para todo o Brasil.

CAPACIDADE DE INOVAÇÃO E VISÃO DE FUTURO

Fernando Lemos explicou que a escolha da artista Luísa Sonza para o lançamento da Conta Digital do Banrisul tem relação com o novo momento que a instituição está vivendo, com o avanço para o mundo digital. A Banrisul Global Account também foi destaque do anúncio feito pelo Banco. A Conta Global Multimoedas tem o objetivo de atender as necessidades dos clientes para viagens, compras e negócios em mercados internacionais. O produto também traz soluções para profissionais da economia digital, possibilitando o recebimento da monetização em plataformas digitais sem o pagamento de taxas adicionais.

A Conta Internacional do Banrisul permite operações em até cinco moedas estrangeiras, que correspondem a 99% das transações dos brasileiros: dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. A solução possibilita realizar conversões instantaneamente, diretamente no aplicativo da conta, 24 horas por dia, sete dias por semana. O cartão da Banrisul Global Account é da bandeira Mastercard e poderá ser utilizado na função débito ou para saques em praticamente todo o mundo.

O presidente do Banrisul destacou que a novidade facilita compras em sites internacionais e gastos em viagens. Os clientes do Banrisul já podem manifestar interesse em serem os primeiros a experimentar a novidade no aplicativo do Banco.



Foto: Tiago Pereira