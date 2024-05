Policiais resgatam família de enchente

As chuvas constantes e o forte vento que têm atingido o Estado estão ocasionando o aumento do nível das lagoas em diferentes municípios do Litoral Norte gaúcho. Depois de Capivari do Sul e Palmares do Sul, na semana passada, foi a vez dos moradores de Cidreira serem atingidos.

Na quinta-feira (23), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) precisaram agir rápido para resgatar uma família que estava ilhada no Parque dos Pinos. Ao todo, 14 pessoas, incluindo 11 crianças foram retiradas das casas inundas e levadas para um abrigo no município. Após receberem atendimento médico, todas passam bem.

PM realiza segurança em ponto de coleta em Palmares.

REFORÇA NA SEGURANÇA

Após o roubo de donativos que seriam entregues para pessoas atingidas pela enchente no RS em um CTG de Imbé, a Brigada Militar (BM) resolveu aumentar a segurança nos abrigos e pontos de recebimento de doações na região. O reforço no policiamento tem como principal objetivo garantir a segurança e a tranquilidade, tanto dos desabrigados quanto dos voluntários e doadores que atuam nesses locais.

Com o aumento do fluxo de pessoas nas áreas afetadas, também houve reforço nas ruas com intuito de assegurar a ordem e prevenir incidentes. Em Santo Antônio da Patrulha, o trabalho intensificado foi realizado na região central da cidade, principalmente nas agências bancárias, além de estabelecimentos comerciais

Já em Osório, agentes da Polícia Militar de Goiás (PMGO) realizaram ação no Centro do município. Batizada de Operação ‘Brasil é um só’, a iniciativa, lançada pelo governador goiano Ronaldo Caiado, trouxe policiais para diferentes regiões do RS para auxiliarem na garantia de ordem pública e ajuda humanitária.

No Litoral, os policiais irão auxiliar os agentes do Comando Rodoviário da BM (CRBM), devido ao aumento na circulação de veículos na região. A Brigada reforça que está à disposição para atender qualquer emergência e orienta a população a entrar em contato pelo telefone 190 em caso de necessidade.