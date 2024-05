PRF apreende mais de 100 quilos de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou na manhã de sábado (25), em Osório, uma Operação na BR-101. Durante o trabalho, os agentes abordaram um automóvel Prisma que estava trafegando na altura do quilômetro 83 da rodovia. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 30 anos, o qual não possuía antecedentes criminais.

Após buscas, os policiais encontraram tabletes de maconha nos bancos e no assoalho do carro, totalizando 104 quilos de maconha. De acordo com a PRF, o indivíduo relatou que teria pego o material em São José (SC), sua cidade natal, e deveria entrega-lo em Canoas, na região Metropolitana. Diante dos fatos, o sujeito foi preso por tráfico e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

OUTRA APREENSÃO

Já na noite de sábado, a PRF, com auxílio da Brigada Militar (BM), realizou outra apreensão de entorpecentes na BR-101, desta vez em Torres. Durante ação realizada no limite com Passo de Torres (SC), os policiais de ordem para que um Vectra parasse. Porém, o motorista seguiu em alta velocidade.

Após buscas, o automóvel foi localizado abandonado em um matagal próximo à rodovia. No porta-malas do carro foi encontrada uma caixa de papelão com tabletes de cocaína, totalizando nove quilos da droga. O ilícito foi recolhido e levado, juntamente com o veículo, a DP de Torres, onde foi registrada ocorrência. Vale ressaltar que o motorista segue sendo procurado.