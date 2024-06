Polícia investiga sequestro, duplo homicídio e homicídio no Litoral

A Polícia Civil (PC) segue as investigações sobre o duplo homicídio e a tentativa de homicídio ocorridas em Tramandaí, no final de abril. Na ocasião, as vítimas estavam em um bar, localizado na Rua Mário Totta, quando homens armados invadiram o estabelecimento e sequestraram os três indivíduos.

O trio foi colocado em um carro, sendo transportado pela cidade. Quando o veículo passava pela Avenida Perimetral, as vítimas tentaram fugir, quando foram baleadas pelos criminosos. Dois dos homens, acabaram morrendo no local. Já o outro, foi socorrido e conseguiu sobreviver.

O caso foi registrado na Delegacia de Tramandaí e, desde então, a PC seguia na procura pelos sujeitos envolvidos nos crimes. Após investigações, a Polícia conseguiu localizar dois suspeitos no bairro São Francisco I. Os homens, de 18 e 23 anos, respectivamente, foram presos na última sexta-feira (14), de maneira preventiva. Durante a ação, foram apreendidas 28 buchas de cocaína e um aparelho celular com um dos presos.

De acordo com o delegado Alexandre Souza, responsável pelo caso, além dos detidos, outro indivíduo também estaria envolvido no sequestro, no duplo homicídio e na tentativa de homicídio. Porém, o sujeito segue foragido. Conforme Souza, as mortes teriam ocorrido por engano, após o grupo ter confundido as vítimas com integrantes de uma facção rival.