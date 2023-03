OAB implanta projeto de energia fotovoltaica nas Subseções

A Seccional do RS da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) está executando o projeto de tornar sua geração de energia completamente limpa. A medida, que contemplará todas as subseções do Estado, traz, além da preocupação ambiental, sustentabilidade ao futuro econômico das subseções. A implantação do sistema de energia fotovoltaica faz parte do plano de ação do Programa de Otimização às Subseções (POS), que tem entre seus objetivos trazer formas de economia financeira para os núcleos da Ordem gaúcha.

O diretor-tesoureiro da OAB-RS, Jorge Fara, explica que esse tipo de projeto traz, além de maior qualidade, menos custos. “Com esse investimento em energia fotovoltaica, além de contribuir com a sustentabilidade por meio da energia limpa, a OAB gaúcha vai economizar muito, recuperando em um curto período de tempo o investimento realizado”, explica Fara.

O sistema de energia fotovoltaica não poluente é produzido com a conversão da luz solar em energia por meio do efeito fotoelétrico. Para isso, são utilizados painéis que possibilitam esse processo e o envio da energia gerada à rede elétrica. Além disso, a construção recolhe água da chuva e transfere para a irrigação dos jardins, bem como para a utilização interna. Este é um sistema que tem como característica fundamental a preservação de recursos. Assim, a OAB/RS investe em construções que tenham o conceito de sustentabilidade agregada e a exploração consciente de matérias-primas.

Até o momento quatro Subseções já receberam a instalação de painéis de energia fotovoltaica, incluindo a de Osório. As outras três são nas cidades de Canoas, Soledade e Viamão. Além disso, as Subseções de Bagé, Dom Pedrito, Encruzilha do Sul e Novo Hamburgo estão em fase de execução.