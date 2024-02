NOTÍCIAS CURTAS

CORPO ENCONTRADO – A Polícia Civil (PC) está investigando uma morte registrada na última quarta-feira (31/01), em Tramandaí. Um corpo foi encontrado na Rua Feliciano Bernardes Pereira, no Parque dos Presidentes. Segundo informações, o cadáver estava enrolado em um cobertor e apresentava diversos ferimentos.

A vítima, que não foi identificada, trata-se de um homem, de cerca de 40 anos. O local foi isolado para a realização da Perícia e a Polícia deu início as investigações. Já o corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal, onde passará por necrópsia para identificar a causa da morte.

Há indícios de que o crime teria ocasionado antes, visto que testemunhas relataram ter visto o cobertor onde estava o corpo no mesmo local, ainda na terça (30/01). Inicialmente, a PC trabalha com a suspeita de homicídio, mas não descarta outras possibilidades. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum suspeito de envolvimento com o crime foi identificado.

ACIDENTE – No sábado (3), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) precisou ser acionado após um automóvel Fiat Palio ter capotado na ERS-030. O acidente ocorreu próximo à entrada ao Campus da Universidade Federal do RS (UFRGS), em Tramandaí.

Conforme o CRBM, o automóvel, com placas de Santa Maria (na região Central), seguia no sentido Osório – Tramandaí, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e acabou capotando. O condutor passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica.

Ao todo, quatro pessoas estavam no veículo. Um homem acabou se ferindo e precisou ser levado pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Tramandaí com uma fratura no braço. Já as outras três pessoas não sofreram ferimentos.

AFOGAMENTO – Um homem de 36 anos de idade morreu na tarde de sábado, ao bater a cabeça após pular de um trapiche na Lagoa do Bacupari, em Mostardas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), populares que estavam às margens da lagoa localizada em um camping na Rua Dr. Edegardo Pereira Velho, teriam realizado os primeiros socorros. Porém, quando os agentes chegaram, foi confirmado o óbito. A vítima, que não teve a identidade divulgada, era natural de Gravataí (na região Metropolitana). O casal foi registrado da Delegacia e a Polícia Civil está investigando o caso.

FORAGIDO – A Polícia prendeu um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça. Após receberem informações do paradeiro do indivíduo, os policiais cumpriram o mandado de prisão durante a manhã de sábado, em um endereço de Osório. Conforme a PC, o criminoso estava sendo procurado pelo crime de violência doméstica, registrado na Delegacia de Canela, na Serra gaúcha. Após ser ouvido, o homem foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá detido.

FACADA – Ainda no sábado, um homem foi preso pela Brigada Militar (BM) após esfaquear um cachorro na Avenida Beira-Mar, na região central de Imbé. Conforme a BM, o dono do animal relatou que estava passeando com ele, quando um homem se aproximou dos dois e atingiu o cachorro com uma faca próximo ao olho. O agressor foi preso em flagrante, próximo ao local, em posse da faca. Ele foi levado a DP de Imbé, onde foi registrada a ocorrência.