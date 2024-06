Mulher fica ferida em acidente de trânsito na Rota do Sol

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de terça-feira (5), no quilômetro 35 da BR-453 (Rota do Sol), em Terra de Areia. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um automóvel Celta trafegava no sentido Litoral – Serra, quando acabou colidindo com uma bicicleta ao entrar no trevo de acesso a Três Forquilhas.

A mulher que estava na bicicleta acabou se ferindo e precisou ser socorrida pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Segundo o CBM, durante o transporte da vítima até o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, a mulher, de 42 anos, teria sofrido duas paradas cardíacas, precisando ser reanimada pelos bombeiros. Após ser deixada lúcida no Hospital, a ciclista foi submetida a exames e passa bem.