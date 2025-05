Equipe de Osório vence competição em Igrejinha

O Osório Futebol Clube (FC) esteve no último final de semana em Igrejinha (no Vale do Paranhana) para a disputa de uma competição de Futebol 7. O evento foi em alusão aos 95 anos do Esporte Clube Igrejinha e teve suas partidas realizadas no Estádio Alberto Carlos Schwingel.

O Torneio de Base reuniu quatro equipes nas categorias Sub-10 e Sub-12. Além dos donos da casa e do time osoriense, o Torneio também contou com a participação dos times do Parobé e do Futuro Craque. Após grandes jogos, o Osório FC se sagrou campeão nas duas categorias. No Sub-10, o título veio após vitória contra o Futuro Craque. Já no Sub-12, a conquista veio após triunfo sobre o Parobé. Além dos dois primeiros lugares, a equipe osoriense terminou, em ambas as categorias, com a Defesa Menos Vazada, não sofrendo nenhum gol ao longo de todo o Torneio. Não bastasse tudo isso, Vina foi escolhido o Destaque da competição na categoria Sub-12.

CRÉDITOS: Divulgação