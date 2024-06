BOCA DO BALÃO 6753

RITMO do auxílio aos desabrigados pelas enchentes demonstra o quanto o poder público pouco se preocupa com o seu contribuinte. A agilidade somente é para cobrar impostos para sustentar a pesada máquina estatal. Atingidos pela enchente de setembro de 2023 até hoje não receberam auxílio para recuperação de suas moradias, fica-se a imaginar quando realmente terão os agora afetados pela maior tragédia ocorrida no Estado. Mas para gastar R$ 6,9 bilhões para comprar arroz sabe-se lá de onde e de qualidade para isto aflora com uma rapidez impressionante, até mesmo antes das enchentes. Seria uma premonição de que haveria as enchentes?

ELEIÇÃO municipal em Osório ainda tem candidatos indefinidos, mas tem pré-candidato que se prepara para pegar o dinheiro do fundo eleitoral para pagar suas contas e desistir antes de passar vergonha nas urnas. Mas não deixa de ser o idiota útil. Aguardemos as definições e que a Justiça Eleitoral esteja atenta ao uso dos recursos do Fundo Eleitoral.

VEREADOR palmarense que está envolvido em desvio de cestos básicos que foram doados para distribuição terá muito que explicar o inexplicável de reunir tantos cestos básicos em um caminhão. Mais um que está ampliando o currículo para algum cargo público no governo petista, aliás não seria currículo, mas sim ficha corrida que tem maior peso na escolha.

INCOMPETÊNCIA do governo federal tenta ser justificada com a taxa de juros elevada. O PT e seus agregados entender de gastar e não investir e conseguiram chegar ao patamar superior a um trilhão da dívida pública em pouco mais de um ano e meio, pois iniciaram antes mesmo de encerrar o mandato do presidente Bolsonaro. Isto faz compreender por que o nove dedos disse que seu Ministro da Defesa que está no Ministério da Economia é para defender as mentiras e o rombo do governo nas contas públicas colocando a culpa no Banco Central. Pelo visto em breve haverão cortes no Bolsa Família e em beneficiários da Previdência para reduzir gastos para que o descondenado possa viajar mais e comprar mais tapetes para o Palácio da Alvorada.

GOVERNADOR Eduardo Leite terá de tirar o bum bum da cadeira para buscar recursos com seus aliados no governo federal, apesar o Montanha já buscar governar antes de ser eleito. Estranho que a Procuradoria do Estado não tenha acionado o STF para que o governo federal envie recursos para a reconstrução do Estado como fez o ex-presidente na “pandemia”. Leite considerou que seria como no governo anterior que entregou bilhões ao estado e assim viabilizou o governo Leite para ganhar créditos com os servidores públicos pagando salário sem parcelamento.