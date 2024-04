BOCA DO BALÃO 6727

VEREADORA carioca do PSOL que foi assassinada parece que finalmente terá sossego. Ao que tudo indica as investigações da Polícia Federal chegaram aos mandantes do crime e de um “infiltrado” no partido do PSOL, partido ao qual a vereadora integrava. A prisão dos irmãos Frazão e do delegado engavetador das investigações ocorreu no domingo. O PSOL é o puxadinho mais levado do petismo. Para o choro dos esquerdopatas a família Bolsonaro nada tinha com os fatos, mas nunca desconfiaram do “fogo amigo”. Quem sabe agora os psolistas troquem o mantra do “Marielle vive” pelo de “Celso Daniel ainda vive” que tudo indica ser outro caso de “fogo amigo”. A esquerda deve lamentar que Bolsonaro era um simples deputado federal quanto mataram Celso Daniel para que a Globo ficasse passando pano e acusando alguém para receber as verbas do Governo Federal.

PERGUNTA que mais tem sido feita nos últimos dias é sobre quem serão os candidatos a prefeito. Definido pelo que se saiba somente a candidatura à reeleição do prefeito Roger Caputti e que terá o vice do PP que poderia ser Eduardo Renda ou Miguel Calderon. Já no PDT, nem mesmo alguns partidários acreditam na possibilidade da candidatura de Romildo Bolzan por questões particulares o que tem gerado especulações dos nomes de Vinícius Fich e do ex-pepista e ex-cunhado do então refeito Abraão, Rossano Teixeira com a possibilidade de coligação em que Marcelo Reis poderia vir a ser o vice. O jogo segue nos bastidores e há a possiblidade de o PL, partido de Bolsonaro vir a lançar candidatura própria caso não coligue com algum dos partidos já citados.