BOCA DO BALÃO 6701

HOSPITAL de Osório parece estar numa de suas melhores fases de gestão. A começar com duas interventoras que conseguiram o milagre de buscar recurso do Estado eu sempre negou ter para cobrir o déficit operacional que agora já chega a cerca de mais de dois milhões de reais. Para uma emissora local, esta parece ser a segunda melhor gestão até hoje na entidade que estará completando seus 98 anos de existência. A comunidade aguarda ansiosa para ver a transparência das contas do Hospital e conhecer o milagre das “illuminatis” que estão a preservar o maior patrimônio da comunidade e símbolo da Saúde osoriense e da região.

DIFÍCIL será explicar como uma gestão temerária passou a ser milagrosa, inclusive com registro nos autos para o pedido de intervenção por parte da Promotoria. Como explicar a quem querem impingir a gestão do Hospital, um déficit mensal ascendente e um estado que quer se livrar desta incumbência? Tudo indica que a prefeitura, e por fim a comunidade de Osório é quem vai ficar com a conta maior pela má condução do processo de intervenção e que será absorvido pela aquisição do Hospital pela Prefeitura.

VIOLÊNCIA está aumentando em todo o país e a tragédia recente ocorrida em Osório demonstra que esta onda está chegando para as comunidades interioranas. Como explicar para os filhotes de Paulo Freire de que matar é algo horroroso se temos um presidente condenado por formação de quadrilha e um ministério com uma qualificação nas mais diversas tipificações criminosas e ainda este “líder” dizer que o roubo de um celular para tomar uma cervejinha é coisa banal. A soltura dos mais variados criminosos pela justiça e pelo indulto presidencial e as saidinhas premiam a vagabundagem que é elogiada pelos velhos meios de comunicação em nome dos direitos humanos. Para piorar ainda idolatram os terroristas do Hamas que agora o Brasil e a África do Sul acusam Israel de genocídio, mas na África podem tribos dizimarem tribos inimigas e até mesmo escravizarem, quando não muito deixam morrer de fome. O Brasil caminha para um rumo de idolatria ao banditismo, a ladroagem e ao narcotráfico.