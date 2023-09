BOCA DO BALÃO 6666

PREÇO da gasolina em Osório e na região tem diferença de preço de até R$ 0,50 por litro em relação aos postos de Porto Alegre, Canoas, Esteio e São Leopoldo. Em Esteio ainda tinha um Posto 24hs que vendia a R$ 5,35 litro da gasolina comum com pagamento em dinheiro o no débito. Com o ICMS unificado, complicado entender tamanha diferença de preços.

SITUAÇÃO dos municípios do Vale do Rio Taquari mostra a discrepância das condições climáticas geradas pelo fenômeno do El Niño. As fortes chuvas e agora o frio fazem da tragédia algo mais difícil para a população que perdeu muito e que até o momento foram computadas 27 mortes, situação que pode aumentar logo que as águas baixarem e as buscas serem realizadas a procura de desaparecidos.

SITUAÇÃO do Hospital poderia ter sido resolvida se os municípios de Santo Antonio, Caraá, Capivari do Sul e Mostardas, além de Osório tivessem realizado repasses mensais ao Hospital, proporcionalmente aos atendimentos. Isto foi proposto aos prefeitos, esclarecidos sobre o caso, mas estes que elegeram-se tendo como uma das prioridades das gestões mostraram que este comprometimento para com a população nada mais foi do que uma falácia de campanha. Seus munícipes terão de se deslocar mais distante para obterem internação e até mesmo para atendimento de partos.

TAXA de desemprego baixou para 7,9% no mês de julho segundo dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Grande parte dos empregos gerados são no Serviço Público (Governo Federal certamente tem grande participação diante de tantos ministérios cabides de emprego). Os dados são de acordo com as informações de número de postos perdidos anteriormente e agora de retorno ao mercado de trabalho.