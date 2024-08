Reitor da UFRGS visita aterro e alerta para gestão de resíduos em tempos de crise

O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos André Bulhões, realizou na manhã de segunda-feira (19), uma visita técnica a Unidade de Valorização Sustentável (UVS) da CRVR, em Minas do Leão. Considerado o maior aterro sanitário do Estado, o local atende 78 municípios e recebe diariamente cerca de 4,5 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos.

Preocupado com o destino do lixo das enchentes, o reitor foi verificar as soluções empregadas para o tratamento e valorização de resíduos empregados pela CRVR. Bulhões foi recebido pelo diretor-presidente da CRVR, Leomyr Girondi, que destacou a relevância da colaboração entre a empresa e a UFRGS, classificada como a melhor Universidade pública do país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “É com esse tipo de parceria que pretendemos acelerar o nosso processo de inovação e entregar soluções cada vez melhores para a sociedade”, declarou Girondi.

Professor titular de Engenharia Civil e Ambiental, Bulhões ressaltou a qualidade da infraestrutura e a tecnologia da Unidade. “É uma operação de padrão internacional, com garantia do cuidado para a não contaminação dos corpos d’água e da atmosfera e tecnologias que permitem, por exemplo, transformar o lixo em energia”, resumiu o reitor.

Segundo ele, a catástrofe climática aumenta a responsabilidade de todos com a gestão adequada de resíduos. “As soluções já existem, só precisam ser priorizadas”, disse. “Só que para atuar com compliance, em conformidade com a Legislação Ambiental, tem um preço”, ponderou o reitor da UFRGS.