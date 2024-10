Cuidado com as pessoas há 97 anos

No coração de Porto Alegre, a comunidade germânica deu vida, há 97 anos, ao que se tornaria um dos pilares da saúde no Brasil: o Hospital Moinhos de Vento. Na época, quem diria que aqueles imigrantes alemães estariam construindo uma instituição que se tornaria referência no país? Talvez eles imaginassem, sim, pois, afinal, era típico deles planejar e sonhar grande.

O Hospital Moinhos de Vento acompanha de perto as transformações da medicina e da ciência, sempre com um olho na tradição e outro no futuro. Antes, as transformações levavam décadas. Hoje, os avanços são diários. As fronteiras do possível se dilatam e exigem atualização constante.

A tecnologia, no entanto, é só um meio. Inteligência artificial, Medicina personalizada, 5G e robôs – tudo isso só é possível com pessoas qualificadas no comando. Por isso, cuidar das pessoas – nosso maior valor – está no centro do nosso planejamento estratégico.

E é por isso que investimos em novos e melhores serviços. Inauguramos uma nova unidade em Porto Alegre, com investimento de R$ 40 milhões, a fim de ampliar nosso hub de saúde na região Metropolitana. E estamos construindo mais um prédio em nosso complexo hospitalar, em um aporte de R$ 150 milhões.

O cuidado com as pessoas é para toda a comunidade. Enfrentamos a maior enchente da história – e não descuidamos dos nossos. Acolhemos cerca de 100 colaboradores diretamente afetados nas dependências do próprio hospital e reunimos, com doações próprias e de terceiros, quase R$ 1 milhão para auxílio financeiro aos afetados.

Além disso, por meio do Proadi-SUS, nossa expertise ajuda a melhorar hospitais de todo o país. Com essa iniciativa, construímos o primeiro hospital público de Porto Alegre em 40 anos, o Hospital da Restinga e Extremo-Sul, e lideramos projetos em áreas como segurança do paciente, prevenção do AVC e avaliação de tecnologias em saúde.

Todas essas ações reforçam nosso compromisso firmado há 97 anos com a sociedade. Mudam as técnicas, o conhecimento se renova e o mundo se transforma. Mas a missão de cuidar das pessoas segue igual: firme e inabalada.