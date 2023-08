Votos de Congratulações serão entregues durante Sessão da Câmara de Vereadores

OSÓRIO – Na noite desta terça-feira (15), acontecerá no Plenário Francisco Maineri mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Ao todo, três Projetos de Lei (PLs) serão votados, sendo eles: 064/2023 (de autoria do vereador Maicon Prado – PDT), 121/2023 (de autoria do Executivo) e 133/2023 (de autoria de Isaque Bernardino). Todos os textos estão disponíveis na íntegra no site do Legislativo osoriense (www.camaraosorio.rs.gov.br).

Além das votações, também está prevista para a Sessão de hoje (terça), a entrega de Votos de Congratulações. Entre as homenageadas, está a Pharmaderm Farmácia de Manipulação. De autoria das Bancadas do PP, MDB e PDT e promulgada pelo presidente do Legislativo Miguel Calderon (PP), por meio do Requerimento 028/2023, a honraria será dada devido aos 30 anos de instalação da empresa no município, celebrados no último dia 10 de maio.

Além disso, a Escola de Educação Dos Pimpolhos também receberá a homenagem, em razão de ter completado 20 anos de atuação na cidade. Os Votos de Congratulações serão entregues por meio do Requerimento 039/2023, de autoria do vereador Luis Carlos Coelhão (PDT)

A Sessão da Câmara tem início às 19h e aberta a toda comunidade. Lembrando que ela é transmitida simultaneamente da Página do Facebook e no Canal do Youtube do Legislativo osoriense. A matéria completa sobre a Sessão e entrega dos Votos de Congratulações você poderá ver na edição impressa do Jornal Momento de sexta-feira (18).