Votos de Congratulações serão entregues durante Sessão da Câmara de Vereadores

OSÓRIO – Na noite desta terça-feira (29), acontecerá no Plenário Francisco Maineri mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Ao todo, um Projetos de Lei (PL) será votado: o 141/2023, de autoria do Executivo. O PL altera a Lei Municipal nº 2.351, de 23 de maio de 1991, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências”. O texto está disponível na íntegra no site do Legislativo osoriense (www.camaraosorio.rs.gov.br).

Além das votações, também está prevista para a Sessão de hoje (terça), a entrega de Votos de Congratulações. Serão homenageados: Ana Clara Martins Heldt, Lorran Campos, Gabriel da Silva Oliveira, Gabrielli Aresi de Oliveira, a Igreja Batista Betel Conservadora, o PTG Bocal de Prata, a empresa D’Casa Massas Alimentícias Ltda e a Fysioclínica – Clínica de Reabilitação Física Ltda.

A Sessão da Câmara tem início às 19h e aberta a toda comunidade. Lembrando que ela é transmitida simultaneamente da Página do Facebook e no Canal do Youtube do Legislativo osoriense. A matéria completa sobre a Sessão e entrega dos Votos de Congratulações você poderá ver na edição impressa do Jornal Momento de sexta-feira (01/09).