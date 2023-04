Vocalista do JJSV anuncia pausa na carreira

OSÓRIO – O vocalista e sócio do grupo Julian e Juliano & Só Vanerão (JJSV), Julian (Juninho), anunciou uma pausa temporária na carreira. O anúncio foi realizado na segunda-feira (27), por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais da banda. Conforme o artista, ele precisará se afastar dos palcos pelo período de 20 a 30 dias para realizar um tratamento nas cordas vocais.

Em exame realizado na semana passada foi encontrado um pólipo, na prega vocal do lado esquerdo. Durante este período, Juninho fará tratamento com fonoterapia e uso de medicações. Enquanto isso, Julio Gouveia será o seu substituto.

HISTÓRIA DO GRUPO

O grupo iniciou sua carreira em 19 de abril de 1999 com a dupla Julian e Juliano, mas motivados pelo grande público da região, em 2004, os cantores agregaram à dupla o grupo Só Vanerão, formando assim: Julian e Juliano & Só Vanerão (JJSV). Composto por músicos de alta competência no mercado, estava iniciada ali uma trajetória de sucesso.

A qualidade musical e o carisma sempre foram fatores determinantes no sucesso do grupo. O primeiro CD ‘Eu quero vê’, lançado em 2005 pela Gravadora Acit, contagiou o público baileiro com várias canções. De lá para cá, o JJSV gravou outros 10 CDs, onde acumulou diversos sucessos como as músicas: Bebe, liga e chora; Chora vagabundo; Curtição; Me Telefona; Meu Vício; O Gauchão vai te pegar; Paraquedas; PQP; RG de cachaceiro; Sou ciumento mesmo; Sou teu, não nego; Tô solteiro, tô largado; entre outras.

Durante a carreira, a Banda já gravou com diversos artistas, incluindo Sandro Coelho e César Oliveira & Rogério Melo. Em 2019, foi lançado o DVD JJSV 20 anos – gravado em Capivari do Sul, em comemoração dos 20 anos de trajetória da banda. Convidados como Tchê Chaleira, Rainha Musical, João Luiz Corrêa e Cristian Sperandir abrilhantaram ainda mais as gravações realizadas durante a Expofeira em uma megaestrutura de som e luz.

Já em 2021, foi lançado o single ‘Morena’. Vale ressaltar que o clipe e a música nas plataformas digitais já passam dos seis milhões de plays. O hit mais recente da Banda foi lançado na semana passada, Loira de Milhões, o qual já está disponível nas plataformas digitais.