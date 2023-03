Viu Internet entrega mais de 800 quilos de alimentos a municípios da região

A Viu Internet segue reafirmando seu compromisso com a solidariedade e a inclusão social. Na segunda-feira (6), a empresa realizou a entrega de aproximadamente 820 quilos de alimentos não perecíveis nos municípios de Osório e Santo Antônio da Patrulha. A entrega foi feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) das cidades. Vale ressaltar que, os alimentos serão repassados, por meio de cestas básicas, a famílias em situação de vulnerabilidade das duas cidades.

Em Osório, os mantimentos foram recebidos pelo secretário Municipal de Assistência Social e Habitação, Jaisom Silva. “O município está em pleno desenvolvimento e, com isso, mais famílias necessitam de ajuda. Enquanto administração municipal, fazemos o possível para estar presentes no maior número de lares. Inciativas como essa nos auxiliam ainda mais. Agradeço a parceria que a Viu Internet tem com Osório, que proporciona ações pelo bem-estar dos mais necessitados”, declarou o secretário Jaisom.

Já em Santo Antônio, a equipe da Viu foi recebida pela secretária Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Milena Mohr, juntamente com o vice-prefeito patrulhense, Marcelo Gaúcho. “As doações são muito relevantes, considerando que existem famílias numerosas, principalmente no interior do município, com dificuldade de acesso, e que precisam de um aporte maior. Com esses alimentos, conseguimos complementar a cesta básica ofertada pela Secretaria. Ficamos muito agradecidos, ainda mais partindo de uma empresa que trabalha com esse cunho social, como a Viu”, afirmou Milena Mohr.

Após a entrega, a Viu agradeceu o apoio das equipes municipais e reforçou a importância da união e da solidariedade em momentos como este. Lembrando que o projeto solidário segue em andamento e qualquer um pode participar. Basta realizar a doação de dois quilos de alimentos, que a pessoa, além de ajudar quem precisa, irá receber a instalação ou migração da internet de maneira gratuita. Em Osório, o escritório da Viu está localizado na Rua Costa Gama, no 1.266, no Centro da cidade. O telefone para contato é o 0800 930 3030.