Viu Internet entrega alimentos a municípios da região

Engajada com a responsabilidade social e comprometida com as comunidades do Litoral Norte gaúcho, a Viu Internet realizou mais uma doação de alimentos no último dia 10 de maio. Aproximadamente meia tonelada de mantimentos foram entregues ao Centro de Referência de Assistência Social de Xangri-lá e ao Banco de Alimentos de Capão da Canoa.

Em Xangri-lá, os agentes foram recebidos pelo prefeito Celso Bassani e pela chefe de Gabinete, Livia Grechi. “Parabenizamos a Viu e seus clientes por promoverem essa ação social tão significativa, de ajuda à comunidade local. Quem dera mais empresas fizessem o que a Viu faz, que pensa no próximo. Só temos a agradecer”, enfatizou o prefeito Celso. Já em Capão, a vice-presidente do Banco de Alimentos Leni Cassol e a voluntária Margarete Bosqueroli, lembraram do tempo de parceria com a provedora de internet. “Faz quatro anos que a Viu vem apoiando nossa entidade, ajudando centenas de famílias no município. Um apoio praticamente imensurável”, pontuou Leni.

O projeto Instalação Solidária da Viu segue ativo e prevê ampliar o volume de doações aos municípios onde atua. As arrecadações são resultado de uma troca, em que clientes da Viu ganham isenção da taxa de instalação de internet mediante entrega de dois quilos de alimentos. Em Osório, o escritório da Viu está localizado na Rua Costa Gama, 1.266, no Centro da cidade. Mais informações nos telefones: 0800 930 3030 ou (51) 3665-4312 e, ainda pelo site: www.viuinternet.com.br.