Viu doa alimentos para famílias atingidas pelo ciclone

A Viu Internet segue intensificando as ações para ajudar os moradores atingidos pelo ciclone extratropical no último mês. Depois de auxiliar Caraá e Maquiné, os municípios mais atingidos, na semana passada, foi a vez das famílias de Capão da Canoa e Santo Antônio da Patrulha (SAP) receberem as doações. Em Capão, a provedora entregou agasalhos à Defesa Civil. Já em SAP, foram entregues 271 quilos de alimentos ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do município.

Vale ressaltar que os donativos são arrecadados pelos próprios clientes e colaboradores da Viu, que realizam a entrega em uma das lojas da provedora de internet. Em Osório, as doações podem ser entregues na Rua Costa Gama, no 1.266, no Centro da cidade. Além do município, as lojas das cidades de Capão da Canoa e Tramandaí também estão recebendo os donativos.