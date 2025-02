Viu doa 250 quilos de alimentos

A Viu Internet segue com a Instalação Solidária. A ação funciona da seguinte maneira: a empresa oferece a instalação gratuita do seu serviço e, em troca, o cliente de doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Os donativos são recolhidos e, posteriormente, são entregues as instituições da região.

Na segunda-feira (10), os agentes da Viu entregaram 250 quilos de alimentos ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Santo Antônio da Patrulha, os quais serão repassados a famílias do município em situação de vulnerabilidade social. Ao longo dos anos, a Campanha já arredou toneladas de alimentos, ajudando centenas de famílias em todo o Litoral Norte gaúcho.

CRÉDITO: PMSAP