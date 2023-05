Vila Olímpica recebeu Corrida do Sesi

OSÓRIO – Entre os dias 29 de abril e 1º de maio, 25 cidades gaúchas receberam a 2ª edição da Corrida do Sesi. Aqui no município, a prova foi realizada na pista de Atletismo do Centro Esportivo Davi Fleck (Vila Olímpica), no último domingo (30/04), e contou com a participação de 87 atletas. Foram premiados com troféus os cinco primeiros da categorial Geral e os três melhores das categorias por faixa etária. Além disso, foram distribuídas medalhas para todos os participantes que completassem o percurso.

Na Geral Masculina, Diego Model foi o grande campeão na prova dos seis quilômetros. Ele completou o percurso com o tempo de 19 minutos e 08 segundos, 30 segundos à frente do segundo colocado, Fabricio Dias. Completaram o pódio: Marlon Júnior (22min e 14seg), Arquimedes Bonilha (22min e 24seg) e Uriel Rodrigues (22min e 26seg).

Pódio da prova de seis quilômetros da categoria Geral Masculina.

Já na Geral Feminina, Luciana Beatriz da Silva foi a vitoriosa. Ela completou os seis quilômetros com a marca de 25 minutos e 59 segundos. A segunda posição ficou com Anelise Bach (Preta), com o tempo de 26min e 28seg. Já a terceira posição ficou com Janaína Piacentini, fazendo a marca de 27min e 08seg. Completaram o pódio as atletas Luize Oliveira (27min e 35seg) e Nayara Giroleti (28min e 56seg).

Pódio da prova de seis quilômetros da categoria Geral Feminina.

PROVA DOS 3KM

Na Geral Feminina, a grande vencedora foi Osvaldina de Melo, que terminou a prova com a marca de 15 minutos e 56 segundos, apenas quatro segundos à frente da segunda colocada, Bruna Pugens. Na terceira colocação ficou Talita dos Santos, com o tempo de 16min e 09seg. Completaram o pódio as atletas Natiele Jardim (16min e 43seg) e Carolina Lubian (17min e 43seg).

Já na Geral Masculina, Márcio Silveira foi o grande campeão. Ele completou os três quilômetros de prova com o tempo de 11 minutos e 16 segundos, 40 segundos à frente do segundo colocado, Wilson Krummenauer. Completaram o pódio: Rodrigo Grassi (12min e 15seg), Gunnar dos Santos (12min e 29seg) e Cristiano Jardim (12min e 56seg).

Os demais resultados estão disponíveis no site do Serviço Social da Indústria (Sesi): www.corridadosesi.sesirs.org.br.