Vila Esportes recebeu 1ª Copa Fúria de Beach Tennis

OSÓRIO – As quadras do Vila Esportes e Eventos receberam na última sexta-feira (21), a primeira edição da Copa Fúria de Beach Tennis. A competição foi realizada pelas atletas osorienses Mauren e Kailla Braun, contando com mais de 100 atletas do RS e de Santa Catarina.

Foram disputadas as seguintes categorias: Open (Feminina e Masculina), B (Feminina, Masculina e Mista), C (Feminina e Masculina) e 40+ (Feminina), sendo premiadas as duplas campeã e vice em cada categoria, com troféus e diferentes brindes. Vale ressaltar que na Open Feminina, a dupla campeã ainda levou para casa a quantia de 1,6 mil reais. Já o prêmio para os campeões da Open Masculina foi de 800 reais.

Todos os jogos foram disputados em set único até seis, sendo que no caso de empate em 5 a 5, a partida iria até 7. Já, se ficasse empatado em 6 a 6, a disputa iria para um tie break até 7 ou uma dupla abrir dois pontos de diferença. O regulamento seguiu da mesma forma durante toda a competição, valendo inclusive para as disputas das finais.

FEMININA C

Sete duplas disputaram a competição, sendo divididas em duas chaves: uma com quatro e outra com três. Elas jogaram entre si, avançando as duas primeiras de cada grupo para o mata-mata. No final, o título foi decidido entre as osorienses Daia Camargo/Grazi Negruni Vs Anelise Souza (Osório) e Janaína Bercht (Xangri-lá).

O primeiro game foi de Ane: ou a atleta acertava belas jogadas ou acabava errando o lance. Foi no smash de Ane, que ela e Janaína fizeram 40×30 na primeira parcial. Mas na jogada seguinte, Ane deu uma largadinha para fora, cedendo o 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Jana sacou e Daia devolveu na paralela para fazer 1 a 0. Com Grazi soltando o braço no segundo game, ela e Daia abriram 40×0 na segunda parcial. Porém, a dupla adversária foi buscar a igualdade: primeiro na devolução para fora de Grazi, depois na devolução de Janaína e por fim, no ataque na diagonal de Ane. No No-Ad, após bom rali, Ane atacou para fora cedendo o 2 a 0.

Mesmo com Anelise no saque, Grazi e Daia saíram fazendo 0x30 com um ataque no fundo e uma bola curta de Grazi. E, graças a dois ataques seguidos de Jana na rede, a dupla fez 3 a 0 no placar. Os erros de Ane e Janaína seguiram no quarto game. No smash na rede de Anelise, Daia e Grazi fizeram 40×15. Na jogada seguinte, Daia buscou uma linda bola na diagonal e Ane devolveu com um lobe, descontando para 40×30. Na sequência, Daia sacou, Janaína atacou e Grazi devolveu com um lobe no fundo para fazer o 4 a 0.

Nessa altura, Janaína e Ane haviam saído fora do jogo. Muito irritada, Jana errou as duas primeiras bolas da quinta parcial. No ataque de Ane para fora, Daia e Grazi fizeram 15×40. Na jogada seguinte, Daia mandou a devolução e Janaína mandou o ataque na paralela para fora, cedendo o 5 a 0. Com Grazi no saque, ela e a parceira fizeram 40×15 no sexto game, no smash na rede de Anelise. No primeiro match point, Grazi sacou e Ane devolveu no fundo, descontando a parcial para 40×30. Mas na sequência, Janaína mandou o smash na rede, cedendo o 6 a 0, ponto que confirmou o título da Feminina C para Grazi e Daia Camargo.

OPEN FEMININA

Doze duplas disputaram a competição, sendo divididas em quatro chaves com três cada uma, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para as quartas de final. Após grandes jogos, a final foi disputada entre a osoriense Juliana Luz e a parceira Carol Homenhuck Vs as catarinenses Renata Bet e Renata Alcântara (Criciúma). Vale destacar que Alcântara é jogadora profissional de Beach Tennis e atualmente está entre as 100 melhores do Ranking da ITF (sigla em inglês para Federação Internacional de Tênis).

As catarinenses mostraram um domínio da partida logo no início, abrindo bela vantagem no placar. No primeiro game, as Renatas fizeram 40×15 no smash para fora de Juliana. Na jogada seguinte, Bet atacou no fundo e Ju devolveu para fora, cedendo o 1 a 0. Na segunda parcial elas não deram chance para a dupla adversária. Primeiro, Bet fez 30×0 com ataques na paralela e no fundo da quadra. Na jogada seguinte, Alcântara acertou um lobe para fazer 40×0. E na bola para fora de Ju Luz, as Renatas fizeram 2 a 0.

Dominando o jogo, a dupla de Criciúma fez 40×15 no terceiro game no ataque de Alcântara na paralela, que Carol não conseguiu pegar. Após a jogada, Ju Luz caiu na quadra sentindo dores no joelho. Depois da atleta osoriense receber atendimento a partida recomeçou e, no primeiro lance, Renata Alcântara deu um lobe encobrindo Juliana para fazer 3 a 0. Carol e Ju Luz seguiam se esforçavam para seguir na partida, mas após boa troca de bolas, em um ataque acelerado, Alcântara fez 4 a 0 no marcador.

A partir daí, Carol e Juliana começaram uma reação. Em uma quinta parcial equilibrada, Carol acertou um lindo ataque na paralela, descontando para 4 a 1. No game seguinte, Carol foi perfeita e acertando tudo, fechou o game com um ace na linha: 4 a 2. Crescendo na partida, Ju Luz e Carol abriram 0x40 na sétima parcial, no lobe de Carol que Bet não conseguiu pegar. Na sequência, Renata Bet precisou dar dois smashs para furar a defesa de Carol e descontar o game para 15×40. E o duelo se repetiria. Bet fuzilou Carol, mandando quatro smashs seguidos para cima da atleta que defendeu todos. Na jogada seguinte, Renata Alcântara mandou um smash na rede, cedendo o 4 a 3.

Tendo a chance de empatar o confronto, Juliana e Carol venciam por 15×0 quando Ju Luz mandou um lobe. Aparentemente a bola teria sido dentro, porém, a dupla adversária disse que foi fora, ficando a parcial empatada em 15 a 15. Lembrando que o Beach Tennis (amador) não conta com árbitro e nem juiz de linha, ficando a critério das duplas a definição de cada ponto, não podendo haver interferência externa. O game seguiu, e após dois ataques para fora de Juliana e Carol, as Renatas fizeram 5 a 3 no smash de Alcântara em cima da linha.

Sacando para a vitória, Bet acertou um smash na linha e mandou uma fatiada na diagonal para fazer 30×0. No smash de Carol na rede, as catarinenses fizeram 40×15. E no primeiro match point, Alcântara passou a bola e Juliana devolveu para fora, cedendo o 6 a 3 e confirmando o título da Open Feminina para as atletas Renata Bet e Renata Alcântara.

Open Feminina: Campeãs Renatas Alcântara e Bet e vice-campeãs Ju Luz e Carol.

MISTA B

Na última categoria a ser iniciada, já por volta das 20h e 30min de sexta (21), 11 duplas entraram em quadra para a disputa do título. Elas foram divididas em três chaves, sendo duas de quatro e uma de três, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para o mata-mata. Lembrando que as duas melhores duplas avançavam direto para a semifinal, enquanto as outras quatro teriam que disputar uma partida para definir os outros dois semifinalistas. Após jogaços, a final foi definida entre os osorienses Leandro Capaverde e Paola Schaeffer Vs a dupla de Imbé, formada por Mateus Pereira e Paula Machado. Vale ressaltar que a dupla de Imbé foi campeã do Circuito Verão Sesc de Esportes 2023, na categoria AB Mista.

Era quase 1h e 30min de sábado (22), quando as duas duplas entraram em quadra para a grande decisão. Em um duelo equilibrado, a dupla da casa conseguiu abrir 3 a 0 no placar. No primeiro game, Paola mandou um gancho para fazer 30×40. E na sequência, Paola atacou e Paula devolveu na rede, cedendo o 1 a 0. A segunda parcial foi marcada por muitos erros, principalmente dos imbeenses. No ataque na rede de Paula, a dupla de Osório fez 40×30. Na sequência, Paula mandou um ataque acelerado em cima de Paola para deixar tudo igual: 40×40. No ponto decisivo, Paola mandou o smash e Paula devolveu para fora, cedendo o 2 a 0. A dupla de Imbé seguiu errando e viu os atletas da casa fazerem 15×40 no terceiro game, na devolução de Paola no fundo após saque de Paula. Depois de Mateus acertar um ataque acelerado, o mesmo Mateus acabou tentando uma largada na diagonal, mas acabou parando na rede, cedendo o 3 a 0.

Na quarta parcial iniciou a reação de Paula e Mateus. Após um game equilibrado, no No-Ad, Paola mandou o ataque na rede, cedendo o 3 a 1. Com Mateus no saque, ele e a parceira venciam a quinta parcial por 40×15, quando Paola foi defender uma bola e acabou caindo sentindo uma lesão. Essa não seria a primeira vez que a atleta se machuca durante um torneio, ainda mais em uma decisão de título. Porém, dessa vez, Paola conseguiu retornar para a partida, após receber atendimento.

Questionados por Mateus se queriam voltar o ponto, Leandro e Paola disseram que não, confirmando o segundo ponto da dupla de Imbé. O sexto game foi marcado por muitos erros dois lados. Em uma parcial equilibrada, Mateus atacou e Paola devolveu para fora, cedendo o empate para a dupla imbeense. A virada de Paula e Mateus saiu com confirmação de serviço. Soltando o braço no saque, Paula fez o 4 a 3 em um ace.

Os erros e o equilíbrio seguiram no game seguinte. Em uma jogada, Paola levantou a bola e Mateus mandou o smash para fazer 30×40. Na sequência, após boa troca de bolas, Paola mandou um lobe, fazendo o 40×40. No ponto decisivo, Mateus mandou uma diagonal para fora, cedendo o 4 a 4. Na nona parcial, Leandro resolveu soltar o braço. Ele mandou três smashs em Paula, que conseguiu defender, mas, no lance seguinte, o osoriense mandou outro smash, dessa vez em cima de Mateus, que acabou mandando a devolução para fora, cedendo o 5 a 4 para Leandro e Paola. Leandro seguiu soltando o braço no 10º game e com um ace na linha, fez 40 a 30. No primeiro match point, Paula levantou uma bola e Leandro fechou com um smash, fazendo o 6 a 4, ponto que confirmou a vitória e o título para ele e a parceira Paola.

Paola e Leandro foram os campeões da Mista B.

1ª COPA FÚRIA DE BEACH TENNIS CATEGORIA CAMPEÕES VICES OPEN MAS (7) Marcelo Rodrigues/Diego Candido João Scarparo/Gil Quiles FEMININA B (12) Vanessa Vives/Vanessa Neis Gláucia Bauer/Charlene Scheffer MASCULINA B (9) João Scarparo/Paulo Otávio Ruffo Lucca Brocca/Gabriel Grossmann FEMININA 40+ (4) Índia/Telma Gidroni Carol Homenhuck/Aline Rocha MASCULINA C (5) Giovane Panis/Maicon Rapack Murilo Madruga/Duda Amaral