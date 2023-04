Vila Esportes recebe Torneio Americano de Beach Tennis

OSÓRIO – No último sábado (25), o Vila Esportes recebeu a 1ª edição do Torneio Americano de Beach Tennis. A competição, realizada em comemoração ao mês da Mulher, contou com 40 atletas de Osório e de outras cidades do Litoral Norte gaúcho, sendo premiadas as duas melhores em cada categoria. Com as duplas sorteadas, os jogos foram disputados em cinco games, o que acabou dando mais agilidade as disputas.

Na categoria B, oito atletas jogaram entre si em grupo único, sendo a campeã aquela que somasse mais games vencidos. A última partida foi disputada entre Scheron Gamba/Luli Vs Julia Andrade/Rovene. Das quatro, apenas Rovene (20) e Luli (18) tinham chances de ficar com o título. Além delas, Ciba (21) também seguia na disputa.

Em um primeiro game com muitos erros, Rovene e Julia fizeram 40×30 no lobe de Rovene. Na jogada seguinte, Luli mandou a devolução para fora cedendo o 1 a 0 para a dupla adversária. Na segunda parcial, com Luli soltando o braço no saque, ela e Scheron abriram 40×15 em um ace. Na sequência, Scheron mandou um smash e Rovene não conseguiu defender: 1 a 1.

Os erros voltaram a aparecer no terceiro game, principalmente com Julia, que mandou um saque na rede, cedendo o 2 a 1 para Scheron e Luli. Rovene e Julia seguiram errando mais na quarta parcial e no smash para fora de Rovene tomaram o 3 a 1. Com isso, a decisão do título seria decidida no quinto e último game, já que naquela altura, Luli e Rovene estavam empatadas com 21 pontos. Scheron estava no saque e com um ace, fez o 40×30. Porém, Rovene e Julia salvaram a primeira bola e no lobe de Luli para fora, descontaram a partida para 3 a 2.

Com o game vencido, Rovene chegou a 22 pontos e conquistou o título da categoria B. Já Luli, com 21 pontos, terminou empatada com Ciba. As duas tiveram o mesmo número de vitórias (5), mas no confronto direto, Ciba levou a melhor e acabou ficando com o troféu de vice-campeã.

Feminina B: Vice-campeã Ciba e campeã Rovene.

CATEGORIA C

Dezesseis atletas foram divididas em duas chaves com oito cada, onde se enfrentaram entre si, avançando as quatro melhores de cada grupo para as semifinais. Após grandes jogos, a final seria disputada entre as seguintes duplas: Sheila Costa (25) / Viviane Silva (27) Vs Helen Carvalho (26) / Ludimila Hoffmann (25). Das quatro, apenas Vivi e Helen tinham chance de ficar com o título.

Mesmo com Helen sacando muito, ela e a parceira não confirmaram o serviço no primeiro game e tomaram 1 a 0 no lobe para fora de Ludimila. Aproveitando os erros da dupla adversária, Helen e Ludi devolveram a quebra e fizeram o 1 a 1 no smash para fora de Viviane. Com as duas jogando muito, a dupla virou a partida em uma linda bola de Helen que tocou a linha: 2 a 1. Pressionada, Vivi foi para o saque e viu a dupla adversária fazer 15×40 em outra bola na linha de Helen, desta vez contando com ajuda da rede.

Na jogada seguinte, Ludimila mandou uma largada na paralela para fazer o 3 a 1, ponto que confirmou o título de Helen. Mas as duas queriam mais. Com outra passagem arrasadora no saque, Helen fez o 40×15 em um ace. Depois da devolução para fora de Ludi, Helen fechou o jogo em 4 a 1, com um ataque na diagonal. A bola confirmou o vice-campeonato de Ludimila, que chegou aos 29 pontos, um a mais que Vivi, a 3ª colocada e um ponto a menos que a campeã Helen, que terminou com 30 pontos.

Feminina C: Vice-campeã Ludimila e campeã Helen.

CATEGORIA D (mesmo formato da C)

Após grandes jogos, chegaram a decisão as seguintes duplas: Tamires/Cecília Pelissoli Vs Ana Moretto/Vivi Jacques. Essa foi a categoria mais equilibrada de todas as disputas na competição. Das quatro finalistas, Cecília, com 25 pontos, não tinha chance de ser campeã, visto que as outras três estavam empatadas com 26 pontos. Para Tamires, uma vitória simples bastava. Já se Ana e Vivi vencessem, terminariam empatadas e a decisão iria para o número de vitórias, onde Ana levaria a melhor sobre a parceira.

No primeiro game, Vivi sacou na rede, cedendo o 30×40 para dupla adversária. Depois de Tamires mandar um ataque na rede, no No-Ad (ponto decisivo), Vivi mandou outro saque na rede, cedendo o 1 a 0 para Cecília e Tamires. Em outra parcial equilibrada, os erros voltaram a ser decisivos. Tamires sacou e Ana devolveu para fora, cedendo o 40×30. E, em outra devolução errada, dessa vez de Vivi na rede, Cecília e Tamires fizeram o 2 a 0. Melhores na partida, Tamires e Cecília conseguiram fazer o 3 a 0 com outra quebra. O ponto que confirmou o título de Tamires saiu na diagonal de Cecília, que Ana não conseguiu pegar.

Os últimos dois games ainda decidiriam que ficaria com o vice-campeonato. Aproveitando os erros da dupla adversária, Ana e Vivi fizeram 15×40 no ataque para de Tamires. Na jogada seguinte, Ana atacou no fundo e Tamires não pegou: 3 a 1. Vivi foi para o saque e com uma bola na linha e um ace, ela e Ana fizeram 30×0 na quinta parcial. Após um saque na rede de Vivi, Cecília fez o 30×30 com um lobe. Na sequência, Vivi sacou na rede, cedendo o 30×40. E na bola de Tamires na paralela, ela e a parceira fizeram o 4 a 1. Com o ponto, Cecília chegou a 29 pontos, um a menos que Tamires, confirmando o vice-campeonato da categoria D.