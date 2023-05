Vila Esportes recebe Torneio Americano de Beach Tennis

OSÓRIO – Após o sucesso do 1º Torneio Americano de Beach Tennis,realizado no final de março, o Vila Esportes e Eventos recebeu no último sábado (29/04), a segunda edição da competição. Desta vez foram disputadas as categorias B, C e D, nos naipes Masculino e Feminino.

O Torneio contou com a presença de 64 atletas de diferentes cidades do Estado. Vale ressaltar que alguns dos principais nomes osorienses na modalidade estiveram ausentes do evento já que estavam participando do Open de BT, que ocorreu em Balneário Camboriú (SC) entre os dias 27 e 30/04, paralelamente com o Mundial de Beach Tennis (ver mais no final da matéria).

Mesmo assim, os atletas da casa não fizeram feio e conseguiram excelentes resultados, principalmente no Feminino. Com as duplas sorteadas, os jogos foram disputados em cinco games, o que acabou dando mais agilidade as disputas. Na categoria B, oito atletas jogaram entre si em grupo único, sendo a campeã aquela que somasse mais games vencidos. A última partida foi disputada entre Rita/Taís Vs Neimara/Mariana. Das quatro, apenas a osoriense Taís Heberle seguia viva na disputa. Com 19 pontos, ela precisava somar ao menos três games para se igualar a conterrânea Ciba Hussein, que tinha 22. Mesmo se as duas terminassem empatadas, Taís venceria, já que levaria melhor no confronto direto.

Em uma primeira parcial equilibrada, Neimara e Mariana fizeram 40×30 na largada de Mari. Na sequência, Taís deixou tudo igual, com uma largada na diagonal: 40×40. No No-Ad (ponto decisivo), Neimara sacou e Taís mandou um smash na rede, cedendo o 1 a 0 para dupla adversária. Com direito a um game cheio de largadinhas, Neimara e Mariana fizeram 30×40 na devolução de Taís para fora após ataque de Neimara. Na jogada seguinte, Taís sacou, Mari mandou um smash e Rita não conseguiu defender: 2 a 0.

Nesse momento, Taís precisava vencer os três games restantes para ficar com o título. Na terceira parcial ela e a parceira abriram 15×40 no lobe no fundo da quadra de Rita. Na bola seguinte, Taís deu uma largada na diagonal, descontando o placar para 2 a 1. Com Taís soltando o braço, as duas fizeram 40×15 no quarto game, após Taís carimbar Neimar com um smash. Depois de uma devolução para fora de Taís e um saque para fora de Rita, no No-Ad, a dupla conseguiu confirmar o serviço e fazer o 2 a 2, em outra largadinha, dessa vez de Rita.

A um ponto do título, Taís seguiu abusando das largadas na quinta parcial. Em um game equilibrado, Rita mandou um smash e Neimara devolveu no fundo, fazendo 40×30. Na bola seguinte, Neimara sacou e com um ace, fechou o jogo em 3 a 2. Com o resultado, Taís acabou ficando com 21 pontos, um a menos que Ciba, que foi a grande campeã da Feminina B. Vale ressaltar que Ciba havia ficado com o vice-campeonato da primeira edição do Torneio Americano. Na ocasião, a osoriense perdeu o título para Rovene por um ponto (21 contra 22).

FEMININA D

Ao todo, 16 atletas disputaram a competição na categoria Feminina D. Elas foram divididas em duas chaves com oito, onde jogaram entre si, avançando as quatro melhores de cada grupo para as semifinais. Após grandes jogos, a final foi disputada entre Vivi Jacques e Marielen Vs Cinara e Renata.

Representante osoriense na final, Vivi disputava o título com Renata. A campeã seria aquela que vencesse o confronto. O jogo começou com Renata soltando o braço no saque e, em um ataque na diagonal, ela e a parceira fizeram 40×15. Porém, Marielen chamou a responsabilidade e deixou a parcial empatada após acertar um smash e um lobe. No ponto decisivo, Marielen atacou e Cinara devolveu para fora, cedendo o 1 a 0.

Em um segundo game equilibrado, Cinara e Renata fizeram 30×40 no smash na rede de Marielen. Na sequência, Cinara mandou a devolução para fora, cedendo o 40×40. Mas no ponto decisivo, Cinara deixou tudo igual com uma bela largada: 1 a 1. Na terceira parcial, Marielen voltou a chamar o jogo para si e com um smash na diagonal e uma devolução no fundo fez o 2 a 1.

Com Marielen no saque, ela e Vivi abriram 40×15 no quarto game, no smash de Cinara na rede. Após Renata acertar uma linda bola, ela mesmo acabou jogando o smash para fora, cedendo o 3 a 1. Já na quinta parcial, em um game bastante equilibrado, Maurielen foi decisiva novamente e, com duas largadinhas fechou o jogo em 4 a 1. Com o resultado, Vivi Jacques chegou a 28 pontos e conquistou o título da Feminina D. Empatada com Renata com 26 pontos, Marielen levou a melhor no número de vitória (set contra seis), ficando com o vice-campeonato da categoria.

Vivi Jacques foi a campeã da Feminina D.

OUTRAS CATEGORIAS CATEGORIA CAMPEÕES VICES MASCULINA B (8) Leonardo Garcia Bolivar Ourique FEMININA C (16) Gabriela Posselt Eliza Guedes MASCULINA C (8) Juliano Garcia *Régis Camargo MASCULINA D (8) Felipe Marchioni Roberto Bondan

Osoriense Régis Camargo foi o vice-campeão da Masculina C. – FOTOS: Lucas Rodrigues

MUNDIAL DE BEACH TENNIS

Aproximadamente 13 mil pessoas compareceram no evento realizado em Balneário Camboriú. Essa é a segunda vez que o Mundial é realizado na cidade catarinense. A competição, chancelada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e pela International Tennis Federation (ITF), foi realizada pela Federação Catarinense de Tênis (FCT) e contou com mais de 800 atletas, entre profissionais e amadores.

Entre os atletas de Osório que disputaram a competição, destaque para Valmir Machado. Jogando ao lado de Edson Bello (Camboriú), ele acabou caindo nas semifinais da Masculina 50+, ao ser derrotado pela dupla formada por Heverton Alba (Florianópolis-SC) e Valdinei Rogério (São José-SC) por dois sets a um, com parciais de 2×4, 4×0 e 6×10. A categoria, que contou com oito duplas teve como campeões Marco Hoffmann (Florianópolis) e Fabrício Bado (Brusque-SC). Na final, os dois derrotaram Heverton e Valdinei por 2 a 0, com duplo 4×1.

Outros atletas de Osório que bateram na trave foram Maurício e Lisa Bublitz. O casal acabou sendo derrotado nas semifinais da categoria Mista B para a dupla formada por Cidio Neto/Sofia Petruschky (Bal. Camboriú) por 2 a 1 (2×4, 4×2 e 4×10). A categoria, que contou com 27 duplas, teve como campeões Bruno Ferreira e Jéssica Gonçalves. Em final disputada entre duplas de Camboriú, eles levaram a melhor para cima de Cidio e Sofia, conquistando a vitória pelo placar de dois sets a zero (duplo 4×1).