Vila Esportes recebe II Open de Beach Tennis

OSÓRIO – Entre os dias 05 e 06 de maio, o Vila Esportes e Eventos recebeu a segunda edição do Open de Beach Tennis – Corretora Connect Consórcios. A competição foi organizada pela Federação Gaúcha de Tênis (FGT) e contou com aproximadamente 100 atletas de todo o Estado. Ao todo, foram disputadas oito categorias, sendo três delas vencidas por atletas osorienses.

As partidas da primeira fase foram disputadas em set único de seis pontos. Em caso de 5 a 5, o jogo iria a 7, sendo que 6 a 6 levaria a disputa para o tie-break (taibreiqui) até 7 ou diferença de dois pontos. Já no mata-mata, os jogos foram disputados em dois sets de 4, sendo que em caso de empate em 3 a 3, a disputa iria para o tie-breakinho (taibreiquinho) até 7 ou diferença de dois pontos. Se cada dupla vencesse um set, a decisão iria para o tie-breakão (taibreicão), vencendo a dupla que chegasse a 10 pontos ou dois de diferença.

Na categoria Feminina C, 12 duplas disputaram o título. Elas foram divididas em quatro grupos com três cada, onde as duas melhores de cada chave avançaram para as quartas de final. Após grandes jogos, chegaram a final as seguintes duplas: Isabelli Camargo/Julia Simoni (Osório) Vs Roberta Mottin/Gabriela Cavalheiro (Porto Alegre).

1º SET – A dupla de Porto Alegre começou melhor na partida e conseguiu fazer 2 a 0. Em um primeiro game equilibrado, Julia mandou um smash e Roberta buscou, devolvendo com um lobe no fundo para fazer 30×40. Na jogada seguinte, Roberta mandou um ataque na diagonal e Julia devolveu para fora, cedendo o 1 a 0. Já na segunda parcial, graças a dois aces de Roberta, ela e a parceira abriram 40×15. As meninas osorienses buscaram o empate no smash de Julia e no lobe para fora de Roberta. No No-Ad (ponto decisivo), Julia errou a devolução, cedendo o 2 a 0 para as portoalegrenses.

Após o começo devagar, a dupla de Osório buscou a virada. No terceiro game, após dois aces de Julia, Isabelli confirmou o serviço com um smash em cima de Roberta. A quarta parcial foi equilibrada. Belli mandou um smash e Gabriela devolveu para fora, cedendo o 30×40. Na sequência, após belo rali, Julia atacou na rede: 40×40. E no No-Ad, Gabriela deu um saque rente à linha, mas a bola foi para fora, confirmando o empate das osorienses. A virada de Isabelli e Julia veio em um game mais tranquilo. Aproveitando a dificuldade na recepção da dupla de POA, Julia definiu a parcial com um ataque no meio da quadra, entre Roberta e Gabriela.

Na pressão, Roberta foi para o saque e, soltando o braço, ela e a parceira fizeram 30×0. Mas viram as meninas da Borússia conseguirem a igualdade (30×30). Na jogada seguinte, Julia mandou um smash na rede, cedendo o 30×40. Na sequência, Roberta sacou e Julia devolveu para fora, cedendo o 3 a 3, levando o set para a disputa do tie-breakinho.

TIE-BREAKINHO

Com uma largada de Gabriela e uma devolução para fora de Julia, a dupla de Porto Alegre fez 2 a 0. Após Gabriela mandar um saque na rede, as portoalegrenses fizeram 3 a 1 no smash de Gabriela na diagonal, depois de uma bola levantada por Julia. Aproveitando os erros das osorienses, Roberta e Gabriela seguiram administrando a vantagem, até fazerem 5 a 3 na largada na rede de Julia. A partir daí Isabelli e Julia reagiram e conseguiram a virada. Primeiro Belli atacou uma bola no fundo, descontando para 5 a 4. O 5 a 5 saiu no smash de Julia, que Gabriela devolveu para fora. A virada saiu após Roberta tentar uma largadinha e a bola não passar da rede. Na jogada seguinte, Gabriela atacou e Isabelli devolveu com uma largada para fazer 7 a 5 e confirmar a vitória do primeiro set para ela e Julia.

2º SET – O set começou parelho. Em uma jogada, Julia soltou a pancada, Gabriela defendeu e na sequência, Julia mandou um ataque na diagonal para fazer o 30×40. As portoalegrenses chegaram a empatar a parcial, no ace de Roberta. Mas no No-Ad, Julia atacou e Gabriela devolveu para fora, cedendo o 1 a 0 para a dupla de Osório. A dupla da capital conseguiu a virada. Com Roberta soltando o braço no segundo game, a dupla fez o 1 a 1 no ataque de Gabriela, que Julia devolveu para fora. Roberta seguiu com as pancadas para cima das meninas e em um smash fez o 2 a 1. Mas Julia e Isabelli não se entregaram e conseguiram virar o set para 3 a 2.

Em uma parcial perfeita, a dupla de Osório acertou tudo. No ataque do fundo e no ace de Julia e no lobe de Belli, as meninas abriram 40×0. Na bola seguinte, Isabelli atacou e Gabriela não defendeu: 2 a 2. O quinto game foi de Julia. Variando os ataques, ela fez o 40×0 com uma bola na diagonal. Na jogada seguinte, Roberta sacou na rede, cedendo o 3 a 2 para as atletas de Osório. Após o lance, Roberta caiu no chão sentindo câimbras.

Nessa altura da partida, a dupla de Porto Alegre já estava fora da partida. As portoalegrenses começaram a sexta parcial com dois erros seguidos de Gabriela, em dois ataques para fora. Na sequência, Isabelli aproveitou uma bola no alto e cravou na quadra adversária, fazendo 40×0. Depois do ponto, Roberta voltou a cair na quadra com câimbras. Após ser atendida, a partida seguiu. Em outra bola levantada pela dupla da capital, Julia definiu o ponto, fechando o set em 4 a 2, confirmando o título da Feminina C para ela e Isabelli.

FEMININA B

A competição começou com 11 duplas, mas apenas as duas melhores chegaram a grande final. A disputa pelo título foi entre: Bárbara Pereira (Osório) e Raphaela Dutra (POA) Vs Andreia Canale (Caxias do Sul) e Laura Gil (POA). O primeiro set começou com um domínio amplo de Bárbara e Raphaela, tanto que as duas conseguiram abrir 3 a 0 no placar sem muita dificuldade.

O primeiro game foi de Bárbara. Com dois aces, a osoriense confirmou o serviço com uma bola no fundo, após ataque de Andreia. A segunda parcial começou com uma linda buscada de Bárbara no ataque de Andreia. Depois, ela e a parceira viram Laura dar um saque na rede e um smash para fora, cedendo o 2 a 0. Andréia e Laura seguiram errando muito no terceiro game e no smash de Bárbara viram a dupla adversária fazer 40×30. Na sequência, Laura mandou um smash e a devolução de Raphaela parou na rede: 40×40. No ponto decisivo, Andreia jogou o lobe para fora, cedendo o 3 a 0.

A quarta parcial foi marcada por muitos erros das duas duplas. Em outro 40×40, Andreia atacou e Raphaela devolveu para fora: 3 a 1. Já no quinto game, Bárbara chegou a fazer 40×30, com um belo ataque. Mas depois, a osoriense acabou errando duas bolas seguidas (um ataque na diagonal na rede e uma devolução para fora), vendo a dupla adversária descontar para 3 a 2.

Os erros seguiram na sexta parcial, mas desta vez, apenas do lado de Andreia e Laura. No saque de Laura, Raphaela e Bárbara fizeram 0x40, graças a devolução de Rapha no fundo da quadra. Na bola seguinte, a mesma Raphaela fechou o game e o set em 4 a 2, com outro ataque no fundo, fazendo 1 a 0 na partida.

2º SET – Ao contrário do primeiro set, o segundo começou equilibrado. Com Laura bem na recepção, ela e Andreia chegaram a abrir 15×40 na primeira parcial. Mas após um ace de Raphaela, Laura mandou duas devoluções para fora, cedendo o 1 a 0 para a dupla adversária. Mas a reação de Andreia e Laura foi rápida. No segundo game, as duas perdiam de 30×40, depois da largada de Laura na rede, quando Bárbara tentou um ataque na diagonal e a bola não passou: 40×40. No No-Ad, Bárbara mandou um gancho e Laura devolveu na diagonal para deixar tudo igual: 1 a 1.

Na terceira parcial, após dois erros de saque de Bárbara, Laura e Andreia fizeram 0x40, na largada de Laura após ataque de Bárbara. Depois de dois erros seguidos de Laura, Andreia chamou a responsabilidade e com um smash na diagonal virou o set para 2 a 1. Laura seguiu sentindo a final e os seus erros foram decisivos para a definição no quarto game. Perdendo de 30×40, ela e a parceira viram Bárbara fazer o 2 a 2, fechando um rali com ataque no fundo.

Com Raphaela no saque, ela e Bárbara abriram 40×15 na quinta parcial, no smash de Rapha. Na jogada seguinte, a bola sobrou perto da rede e Bárbara cravou, fazendo o 3 a 2. No game seguinte, mesmo com Andreia no saque, Raphaela e Bárbara fizeram 15×40. No lance, Laura chegou a buscar uma bola na diagonal, mas Bárbara devolveu com um lobe no fundo. Depois da jogada, Andreia caiu sentindo câimbras. Após ser atendida a partida recomeçou. No primeiro match point, Laura tentou um smash e mandou na rede, cedendo o 4 a 2, ponto que confirmou a vitória de Bárbara e Raphaela por dois sets a zero e o título da Feminina B para elas.

Bárbara Pereira e Raphaela (POA) foram as campeãs da Feminina B.

RAINHA DA PRAIA

A Feminina B aconteceu no formato Rainha da Praia. Ao todo, oito atletas, sendo seis de Osório e duas de Santo Antônio da Patrulha, disputaram o título da competição. Elas foram divididas em duas chaves com quatro, onde jogaram entre si (em duplas), avançando as duas melhores de cada grupo para a grande final. Após grandes partidas, quatro atletas decidiram o título: as osorienses Fernanda Nozari, Juliana Luz e Maurem Braun, além da patrulhense Alice Freire. A disputa ocorreu em três jogos de set único de 6, com as duplas se alternando a cada partida. A campeã seria aquela que tivesse mais vitórias. Em caso de empate, a decisão seria no saldo de games.

1º JOGO

Alice/Maurem 6 Vs 4 Fernanda/Juliana

Maurem e Alice começaram com tudo e abriram 0x40 na primeira parcial graças a dois ataques de Maurem e o saque para fora de Juliana. Após Alice mandar uma devolução para fora no ataque no fundo de Fernanda, a dupla confirmou a quebra e fez 1 a 0, em outro erro de saque de Ju Luz, desta vez na rede. Em um segundo game marcado por muitos erros das duas duplas, Fernanda e Juliana conseguiram o empate. No ponto decisivo, Fernanda mandou um smash e Alice devolveu para fora: 1 a 1.

Na terceira parcial, Fernanda mandou um lobe para fora, cedendo o 30×40. Na sequência, Fê atacou na diagonal, Maurem conseguiu buscar a bola, mas jogou para fora: 40×40. No No-Ad, depois de uma boa troca de bolas, Maurem fez o 2 a 1 com uma bela diagonal. Só no quarto game saiu a primeira confirmação de serviço do jogo. Com Alice no saque, ela e Maurem abriram 40×0 no ataque no fundo de Maurem e, além do ace (com ajuda da rede) e do smash de Alice. Na jogada seguinte, Alice acertou outro ace para fazer 3 a 1 no marcador.

E a dupla seguiu com o ritmo na quinta parcial. Na insistência de Maurem, ela e a parceira fizeram 40×15. Depois de uma linda diagonal de Fernanda, na jogada seguinte, Maurem atacou, Fê e Juliana foram juntas para o lance e a bola acabou caindo na quadra delas: era o 4 a 1 para Alice e Maurem. Aproveitando a desestabilidade das adversárias, as duas chegaram ao quinto ponto. Depois de estarem perdendo por 15×40, Alice e Maurem buscaram a igualdade no game e, em outro 40×40, confirmaram o serviço na largada de Alice, que Fernanda acabou devolvendo na rede: 5 a 1.

Indo para o tudo ou nada, Juliana e Fê reagiram e encostaram no placar. Em outra parcial com muitos erros, Juliana atacou na paralela para fazer 40×30. Na bola seguinte, após bom rali, Fernanda fechou o game com um ataque na diagonal, descontando para 5 a 2. O duelo seguiu bastante equilibrado e Fê Nozari acabou sendo decisiva. Na oitava parcial, ela fez o 5 a 3 com um lobe no fundo da quadra. Já nono game, no No-Ad, Fê tentou encobrir Alice, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa: 5 a 4. Porém, a reação parou por aí. Maurem foi para o saque e começou a soltar o braço na 10ª parcial. Ela deu um smash e Fernanda devolveu para fora, cedendo o 40×0. Na sequência, Fê mandou um smash para fora, cedendo o 6 a 4.

2º JOGO

Alice/Juliana 6 Vs 3 Fernanda/Maurem

Alice e Juliana começaram melhores e abriram 2 a 0 no marcador. Soltando o braço, Alice fez 1 a 0 com um smash em cima de Fernanda. Em um game com muitos erros, no 40×40, Ju Luz mandou uma largadinha e Fê Nozari não alcançou, fazendo o segundo ponto. Depois do início ruim, Maurem e Fernanda foram atrás do empate. Com Alice no saque, a dupla fez 15×40 na devolução de Maurem. Na jogada seguinte, Alice sacou na rede, cedendo o 2 a 1. A igualdade saiu em outra parcial marcada por erros, sendo o 2 a 2 confirmado no smash de Maurem.

Aproveitando os erros da dupla adversária, Juliana e Alice voltaram à frente no placar na diagonal de Ju Luz: 3 a 2. Mas, novamente, Maurem e Fernanda buscaram o empate. Em um sexto game equilibrado, Maurem fez o 40×30 com um ace. Na jogada seguinte, Alice mandou o smash para fora, cedendo o 3 a 3. Depois disso, só deu Juliana e Alice, que souberam ser frias nos momentos decisivos. Na sétima parcial, no No-Ad, Ju mandou um smash e Fernanda devolveu na rede: 4 a 3. No oitavo game, em outro 40×40, Maurem levantou e Alice cravou: 5 a 3. Já na nona parcial, Ju Luz e Alice abriram 40×15, na devolução para fora de Fernanda. Na sequência, Fê mandou um smash e Alice devolveu com uma linda diagonal para fazer o 6 a 3.

3º JOGO

Alice/Fernanda Vs Juliana/Maurem

Com os resultados, apenas duas das quatro atletas tinham chance de conquistar a Rainha da Praia na última partida: Alice Freire e Juliana Luz. Com duas vitórias e saldo +5, a patrulhense poderia até perder, desde que fosse no tie-break, e mesmo assim ficaria com o título. Já a osoriense, com uma vitória e saldo +1, tinha que vencer por pelo menos dois games de diferença para ser a campeã. Enquanto isso, Mauren Braun e Fernanda Nozari só tinham chance de ficar com o vice-campeonato. Mauren, com uma vitória e saldo -1, precisava de um triunfo por quatro ou mais games de diferença, a mesma situação de Fê.

Juliana e Maurem começaram com tudo e abriram 3 a 0 no placar. Com Ju soltando o braço no primeiro game, ela e a parceira fizeram 1 a 0 no ataque de Maurem, que Fernanda devolveu para fora. Aproveitando os erros da dupla adversária, elas chegaram ao segundo ponto na devolução de Juliana após ataque de Fê Nozari. Já o terceiro ponto saiu em uma parcial equilibrada. Ju e Maurem perdiam por 30×40, quando Juliana mandou uma bola encobrindo Fernanda para fazer o 40×40. No ponto decisivo, Maurem mandou um smash na paralela, fazendo o 3 a 0.

O primeiro ponto de Alice e Fê Nozari saiu no quarto game. Com Alice soltando o braço, a patrulhense confirmou o serviço com um ace, descontando para 3 a 1. A partida seguiu equilibrada. Na quinta parcial, Ju acertou um smash para fazer 40×30. Na jogada seguinte, Fernanda atacou na rede, cedendo o 4 a 1. No sexto game, Fê Nozari e Alice voltaram a descontar. No ponto decisivo, Fernanda sacou e Maurem devolveu para fora, cedendo o 4 a 2.

Mas a reação parou por aí. Aproveitando os erros das adversárias, Juliana e Maurem chegaram ao quinto ponto, no smash para fora de Alice. Já na oitava parcial, mesmo com Alice no saque, Ju e Maurem fizeram 30×40 na diagonal para fora de Fê Nozari. No lance seguinte, Ju Luz mandou um lobe e Fernanda não conseguiu alcançar a bola para fazer a defesa: 6 a 2. Com o resultado, Juliana Luz chegou a segunda vitória e com saldo +5 a osoriense conquistou o título da Feminina A. Também com duas vitórias, a também osoriense Maurem Braun terminou com o vice-campeonato levando a melhor sobre Alice no saldo de games (+3 contra +1 da atleta de Santo Antônio).

Feminina A: Vice-campeã Mauren Braun e campeã Juliana Luz. – FOTOS: Lucas Rodrigues