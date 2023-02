OSÓRIO – No último sábado (11), o Vila Esportes e Eventos, localizado no quilômetro 1,5 da RST-101, em frente ao Parque Eólico, realizou o Torneio 50+ de Beach Tennis. A competição, que foi realizada apenas no naipe Masculino, contou com 13 duplas da cidade e de municípios da região. Após grandes jogos, a dupla formada por Valmir Machado e Gerson Garcia foi a grande campeã ao derrotar Antônio Kronbauer e Cleomar Marino na final.