Vila Esportes realiza competição de Beach Tennis

OSÓRIO – Na manhã fria do último sábado (15), 24 atletas estiveram no Vila Esportes e Eventos para o Torneio 100+ Masculino de Beach Tennis. Diferente de outras categorias, a soma da idade das duplas precisava dar, necessariamente, 100 ou mais. Com isso, a competição contou com jogadores entre 40 e 72 anos de idade.

As 12 duplas foram divididas em quatro chaves com três cada uma, onde jogavam entre si, avançando as duas melhores de cada grupo para as quartas de final. Os jogos foram disputados em set único de seis pontos, sendo que, em caso de empate em 5 a 5, a disputa iria até 7. Já com igualdade em 6 a 6, a partida iria para um tie break até sete pontos ou dois de diferença (8×6, 9×7,10×8, etc). No final, foram premiadas as duas melhores duplas com troféus e brindes.

Duas das favoritas ao título antes de começar o Torneio, as duplas formadas por Jader Oliveira/Antônio González e Carlos Santini/Duda Amaral (Osório) confirmaram o favoritismo e chegaram a grande final, ambas de maneira invicta. Jader e Antônio passaram por Antônio Vigna/Oscar (6×2), André/Cleomar (6×0), Germano/Valmir (6×4) e Mateus/Neurilene (6×2). Já Santini e Duda derrotaram Germano e Valmir por 7 a 2 (no tie break), Gil e Elton por 6 a 2, Antônio Vigna e Oscar por 6 a 3 e Antônio Kronbauer e Ingmar pelo placar de 7 a 5.

FINAL

A dupla da casa começou melhor e abriu 3 a 0 no marcador. Em um primeiro game equilibrado, Santini mandou um smash no fundo para fazer 40×30. Na sequência, Duda deu um smash na diagonal e Antônio não conseguiu pegar: 1 a 0. Na segunda parcial, após duas bolas para fora de Antônio, Santini soltou a pancada e Antônio devolveu para fora, cedendo o 2 a 0. No terceiro game, Duda e Santini começaram errando duas bolas. Perdendo a parcial por 15×30, a dupla de Osório viu Jader reclamar da pontuação. Após alguma desavença, o jogo seguiu. Em boa troca de bolas, Jader atacou para fora, cedendo o 40×30 para os osorienses. No lance seguinte, Duda acertou um ace, fazendo 3 a 0 no placar.

A reação de Jader e Antônio começou no quarto game. Em outra parcial parelha, a dupla fez 40×30 com um ace de Jader, em saque rente à rede. Depois de uma bola para fora de Antônio, Jader confirmou o serviço com um smash, descontando a partida para 3 a 1. A quinta parcial foi marcada por belos lances: após defesa de Santini no chão, a bola sobrou próxima à rede e Antônio cravou para baixo, fazendo 30×40. Na jogada seguinte, Duda mandou a bola na rede: 3 a 2. O empate saiu graças a Antônio. Sacando muito, ele confirmou o 3 a 3 com dois aces seguidos.

Nessa altura da partida, Santini e Duda já estavam sentindo o jogo e não tinham muito o que fazer para evitar a virada da dupla adversária. Mesmo com dois aces, foram os erros de Duda que definiram o sétimo game. Após ataque acelerado de Jader, o osoriense devolveu para fora, cedendo o 4 a 3. O oitavo game foi marcado por muitos erros das duas duplas. Em um ace, Jader fez 40×30. Na jogada seguinte, depois de um belo rali, Antônio devolveu e Duda atacou na rede: 5 a 3. Jogando muito, Jader acertou um smash e uma largada para fazer 15×40 na nona parcial. Depois de um lobe para fora de Jader, Santini sacou e Antônio devolveu na paralela para fazer 6 a 3 e confirmar o título da competição para ele e Jader.