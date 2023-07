Vice-governador recebe representantes do Unicnec

Na terça-feira (25), o vice-governador Gabriel Souza recebeu em seu Gabinete, em Porto Alegre, a visita de representantes do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) Osório. Estiveram presentes a reitora do Unicnec Ludinara Scheffel, a coordenadora de Educação Superior Claudia Murta e o coordenador de Ensino de Educação à Distância (EaD).

Durante o encontro, a equipe do Unicnec apresentou os planos da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) para Unidade de Osório, deixando as portas abertas para futuras colaborações. “Estamos sempre visando fortalecer a educação e promover um ensino de qualidade para todos. E dessa união de forças com a nossa comunidade, visamos cumprir nossa missão: Formar vencedores”, declarou a reitora da Unicnec Ludinara Scheffel.

No final da conversa, a reitora aproveitou a ocasião para entregar ao vice-governador do Estado uma lembrança do tempo em que Gabriel foi aluno Colégio Cenecista Marquês de Herval, com fotos da sua formatura no Ensino Médio, na qual foi orador da turma, além do início de sua “carreira política”, quando foi presidente do Grêmio Estudantil.